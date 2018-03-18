Конте: "Я великолепно справляюсь со своей работой"
Рулевой "Челси" Антонио Конте считает, что великолепно справляется со своей работой в этом сезоне.
Как известно, у "синих" совершенно не сложилась защита титула, уверенно выигранного в прошлом сезоне. Более того, сейчас "Челси" находится за пределами топ-4 Премьер-Лиги, всерьез рискуя остаться без Лиги Чемпионов на будущий год.
Тем не менее, к себе лично у итальянского тренера нет претензий. Конте считает, что выжимает максимум из команды в сложившихся обстоятельствах.
"В прошлом сезоне мы проделали великолепную работу. Однако мы великолепно делаем свою работу и в нынешнем сезоне. При этом ты должен понимать, где твое место в данный момент, каков твой уровень".
"Для меня не важно, выиграю ли я очередной трофей в своей карьере. Для меня важнее всего упорно трудиться, улучшая клуб и игроков".
"Я очень удовлетворен своей работой — работой, которую мы выполняем. Мы, мой штаб, мои игроки. Мы великолепно справляемся со своей работой, в том числе и в этом сезоне", — приводит слова Конте The Guardian.
18.03.2018 11:00
Просмотров: 683
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Я согласен, брат.
5-6 место это уровень Членсов. И так максимум выжимаешь.
(ответить)
Пойдёт. Получше любого возможного физрука.
(ответить)
Всё хорошо. Просто кризис.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий