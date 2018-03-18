Клопп развеял опасения насчет травмы Джана

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп развеял опасения относительно травмы, полученной полузащитником Эмре Джаном в матче Премьер-Лиги против "Уотфорда".

Субботний матч на "Энфилде" был окончен для Джана уже на 27-й минуте. Эмре уходил с поля с явным дискомфортом в спине, однако Клопп не видит в этом особой проблемы и ожидает, что его подопечный все равно уедет в сборную Германии.



"Это травма спины. Мы с ним не думаем, что она слишком серьезна, но она была слишком серьезна, чтобы продолжить игру".



"Эта проблема слегка беспокоила его еще на протяжении недели, мы даже дали ему лишний день на восстановление. Он думал, что это сработает и в пятницу тренировался в обычном режиме".



"Проблема усугубилась после верхового единоборства. Возможно, это из-за температуры в мышце. Это проблема мышечного характера. Однако это не должно быть слишком серьезно, и я думаю, он все равно поедет в национальную команду и будет наблюдаться там. Позже станет видно, но я не ожидаю никаких сложностей", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".



Добавим, что 24-летний Джан выходил в стартовом составе "красных" на 26 из 31 матча этого сезона Премьер-Лиги.