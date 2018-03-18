Фред, Матюиди и Перишич входят в шорт-лист Моуриньо на лето

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо определился со своими приоритетными целями на летнее трансферное окно.

Серьезное отставание от "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге и шокирующий вылет из Лиги Чемпионов заставляют "красных дьяволов" искать усиление. Как утверждает Daily Mail, Моуриньо останется верным себе и попытается сделать команду лучше с помощью приобретений.



За три предыдущих трансферных окна Жозе потратил уже 300 миллионов фунтов на новичков, однако перестройка команды далека от завершения. По информации издания, грядущим летом Моуриньо планирует привести в "Юнайтед" сразу несколько больших игроков.



В первую очередь Моуриньо нужен опорный полузащитник мирового уровня. В связи с этим "дьяволы" проявляют интерес к Фреду из "Шахтера" и Блезу Матюиди из "Ювентуса", которые оцениваются в 60 и 40 млн. фунтов, соответственно.



Также Жозе считает, что его нападающий Ромелу Лукаку нуждается в более качественной поддержке с флангов, поэтому собирается возобновить свой интерес к вингеру Ивану Перишичу, за которого "Интер" может попросить около 55 млн. фунтов.



Отбить затраты на приобретение этих игроков "Юнайтед" планирует с помощью продажи тех, кто не входит в долгосрочные планы Моуриньо. Под угрозой находятся Люк Шоу, Маттео Дармиан, Дейли Блинд, Крис Смоллинг, Хуан Мата и даже Антони Мартиаль.