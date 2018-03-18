Лукаку: "Много хороших игроков придут в "Юнайтед" летом"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку рассказал, что его наставник Жозе Моуриньо планирует большие приобретения на грядущее лето.

Несмотря на то, что в данный момент "красные дьяволы" занимают второе место в Премьер-Лиге, по уровню игры они значительно уступают лидирующему "Манчестер Сити". По ходу этого сезона Моуриньо неоднократно критиковал на публику свою команду.



Менее чем за два года в клубе Жозе потратил уже 300 миллионов фунтов на новых игроков, однако Ромелу ожидает, что после окончания этого сезона португальский тренер продолжит улучшать команду с помощью покупок.



"Мы "Манчестер Юнайтед", и мы должны прибавлять каждый год. Я знаю, что много игроков, много хороших игроков, придут к нам грядущим летом. Это совершенно точно".



"Я нахожусь в предвкушении этого, в предвкушении усиления, как и тренер, потому что в следующем году мы обязаны побеждать. Мы должны будем постараться выиграть как можно больше трофеев", — цитирует Лукаку Daily Mail.