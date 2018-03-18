Клопп: "Салах на пути к тому, чтобы встать в один ряд с Месси"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его нападающий Мохамед Салах движется к тому, чтобы встать в один ряд с суперзвездой "Барселоны" Лионель Месси.

В субботнем матче Премьер-Лиги против "Уотфорда" Салах оформил свой первый покер за мерсисайдский клуб, поспособствовав победе со счетом 5:0. Египтянин был настолько неудержим, что сравнение с Месси напрашивается само собой, и Клопп считает, что Мохамед близок к этому.



"Я думаю, Мо на пути к этому. Я не думаю, что Мо или кто-либо хотят, чтобы их сравнивали с Лионелем Месси, который, как кажется, делает то, что он делает, уже лет 20. Последним известным мне игроком, который оказывал подобное влияние на игру команды, был Диего Марадона".



"Однако Мо великолепен, вне всяких сомнений. Как и в жизни, если ты обладает навыками, то должен демонстрировать это на стабильном уровне, и у него это очень хорошо получается. Он очень нам помогает".



"Парни обожают играть вместе с ним, он обожает играть с ними, так что все хорошо. Он обеспечил нам четыре хороших гола. Думаю, это весьма исключительное событие и очередной хороший матч в его исполнении".



"Сегодня нам пришлось иметь дело со множеством сложных вещей. Поле было скользким. Каждому было сложно, но не Мо. Он по-настоящему особенный", — цитирует Клоппа Sky Sports.