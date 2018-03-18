Моуриньо недоволен игрой "Юнайтед" против "Брайтона"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подверг критике игру собственной команды в победном матче Кубка Англии против "Брайтона".

Победа 2:0 и путевка в полуфинал турнира дались "красным дьяволов" со скрипом — во втором тайме, до второго гола, "Брайтон" очевидным образом переигрывал команду Моуриньо и чаще выходил на ударные позиции.



Несмотря на положительный результат, продемонстрированная игра не произвела впечатления на Моуриньо, который ожидал иной реакции от подопечных на вылет из Лиги Чемпионов от "Севильи".



"Доволен ли я реакцией на вылет из Лиги Чемпионов? Нет. Мне не понравилась игра. Думаю, мы заслужили победу, но мы не играли так, как я того хотел. Я не получил реакции от всех из них".



"Я получил реакцию от отдельных игроков, а поскольку некоторые из них сильных духом и обладают мастерством, это и стало причиной, почему мы одержали победу".



"Но когда в команде из 11 игроков у тебя нет минимум шести или семи, которые хотят быть полезными, хотят брать ответственность на себя и обладают желанием, тогда очень сложно показать хорошую игру".



"Я совершенно не доволен игрой, но доволен результатом", — сообщил Моуриньо BT Sport.