"Юнайтед" прошел "Брайтон" в Кубке Англии

Неманья Матич Еще одним полуфиналистом Кубка Англии стал "Манчестер Юнайтед", в домашних стенах переигравший "Брайтон" со счетом 2:0.

Матч на "Олд Траффорд" начался довольно неторопливо, и первые полчаса команды провели в разведке. Лишь на 30-й минуте хозяева разыграли комбинацию в несколько коротких передач, и только рикошет помешал Хуану Мате расстрелять ворота. Был назначен угловой, после которого Крис Смоллинг подхватил мяч в паре метров от цели и попал в штангу.

На 32-й минуте гости ответили своим моментом, тоже после розыгрыша углового. Избавившись от опеки Скотта Мактоминея, Льюис Данк нанес опаснейший удар головой, но Серхио Ромеро справился.

Прошло еще пять минут, и "красные дьяволы" все-таки открыли счет. Неманья Матич выполнил мягкую подачу к дальней штанге, где Ромелу Лукаку головой буквально внес мяч в ворота — 1:0.

А вот второй тайм "Брайтон" начал лучше, смело атакуя и регулярно создавая угрозу. Гости нанесли уйму ударов, но очень редко попадали в створ, а когда все-таки попадали, то спасал Ромеро.

Попытки "чаек" уйти от поражения были перечеркнуты на 83-й минуте, когда Эшли Янг навесил на линию вратарской со штрафного, а Матич кивком головы отправил мяч в сетку — 2:0.

"Юнайтед" по-прежнему никак не удается провести матч, от начала и до конца доминируя над соперником. "Брайтон" имел свои моменты в период, когда "дьяволы" выключились из игры, однако не забил и впоследствии был за это наказан.

"Манчестер Юнайтед" — "Брайтон" — 2:0 (1:0)

Голы: Лукаку 37, Матич 83.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Байи, Смоллинг, Шоу (Янг 45), Мактоминей, Матич, Мата (Рэшфорд 75), Лингард (Феллайни 89), Мартиаль, Лукаку.

"Брайтон": Крул, Скелотто, Данк, Даффи, Зуттнер, Кайал, Проппер, Гросс, Локадия, Ульоа (Мюррей 76), Марч (Искьердо 68).



Метки Брайтон, Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2018 00:40

Количество просмотров Просмотров: 922

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Последние комментарии:




  1. dayver 18.03.2018 01:20 # dayver
    Как бы ни закончился следующий сезон - Маур на выход. Пускай идет ЛЧ выигрывать с ПСЖ.

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  2. knvlay 18.03.2018 01:19 # knvlay
    Удары: 8-17, оба гола с навесов
    Ясно.

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  3. jesus33 18.03.2018 01:18 # jesus33
    опять МЮ наверное гавно месил на поле, как армяне на рынке?

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  4. canonir14 18.03.2018 01:13 # canonir14
    Салах, просто величайший)))))

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  5. skydreams 18.03.2018 01:08 # skydreams
    Смотрел 2 тайм, Брайтон понравился больше

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  6. narcot 18.03.2018 01:06 # narcot
    помойка

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  7. udaff 18.03.2018 00:52 # udaff
    кислая победа.

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  8. rap-woiska 18.03.2018 00:46 # rap-woiska
    матч не смотрел , чо там опять подопечные жозефины говном обмазавшись стояли в поле!?

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  9. hamann20 18.03.2018 00:43 # hamann20
    всех пох на помойку портовую
    Уточню - мю

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  10. van-der-slav 18.03.2018 00:43 # van-der-slav
    С такой игрой кубка не получить

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  11. mancunia-planet 18.03.2018 00:42 # mancunia-planet
    Маур аут

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