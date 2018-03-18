"Юнайтед" прошел "Брайтон" в Кубке Англии

Еще одним полуфиналистом Кубка Англии стал "Манчестер Юнайтед", в домашних стенах переигравший "Брайтон" со счетом 2:0.

Матч на "Олд Траффорд" начался довольно неторопливо, и первые полчаса команды провели в разведке. Лишь на 30-й минуте хозяева разыграли комбинацию в несколько коротких передач, и только рикошет помешал Хуану Мате расстрелять ворота. Был назначен угловой, после которого Крис Смоллинг подхватил мяч в паре метров от цели и попал в штангу.



На 32-й минуте гости ответили своим моментом, тоже после розыгрыша углового. Избавившись от опеки Скотта Мактоминея, Льюис Данк нанес опаснейший удар головой, но Серхио Ромеро справился.



Прошло еще пять минут, и "красные дьяволы" все-таки открыли счет. Неманья Матич выполнил мягкую подачу к дальней штанге, где Ромелу Лукаку головой буквально внес мяч в ворота — 1:0.



А вот второй тайм "Брайтон" начал лучше, смело атакуя и регулярно создавая угрозу. Гости нанесли уйму ударов, но очень редко попадали в створ, а когда все-таки попадали, то спасал Ромеро.



Попытки "чаек" уйти от поражения были перечеркнуты на 83-й минуте, когда Эшли Янг навесил на линию вратарской со штрафного, а Матич кивком головы отправил мяч в сетку — 2:0.



"Юнайтед" по-прежнему никак не удается провести матч, от начала и до конца доминируя над соперником. "Брайтон" имел свои моменты в период, когда "дьяволы" выключились из игры, однако не забил и впоследствии был за это наказан.



"Манчестер Юнайтед" — "Брайтон" — 2:0 (1:0)



Голы: Лукаку 37, Матич 83.



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Байи, Смоллинг, Шоу (Янг 45), Мактоминей, Матич, Мата (Рэшфорд 75), Лингард (Феллайни 89), Мартиаль, Лукаку.



"Брайтон": Крул, Скелотто, Данк, Даффи, Зуттнер, Кайал, Проппер, Гросс, Локадия, Ульоа (Мюррей 76), Марч (Искьердо 68).