"Ливерпуль" разгромил "Уотфорд" благодаря покеру Салаха

Покер Мохамеда Салаха позволил "Ливерпулю" разгромить "Уотфорд" со счетом 5:0 и подняться на третью позицию в Премьер-Лиге.

Относительно поражения 2:1 от "Манчестер Юнайтед" в стартовом составе "красных" появились Жоэль Матип, Джо Гомес, Джордан Хендерсон и Джорджиньо Вейналдум.



Наставник "шершней" Хави Грасия отреагировал на разгром от "Арсенала" со счетом 3:0 внедрением в команду Мигеля Бритоса, который заменил Дарила Янмата.



Гости были вынуждены капитулировать уже на четвертой минуте, когда Мохамед Салах ворвался в штрафную по правому краю, издевательски легко ушел от Бритоса и с угла вратарской поразил цель — 1:0.



Гол придал "Ливерпулю" уверенности. Команда Юргена Клоппа полностью контролировала игру, лишь позволяя сопернику отрезками держать мяч в глубине поля.



На 27-й минуте хозяева с травмой потеряли Эмре Джана, однако игра от этого не изменилась. Более того, незадолго до перерыва "красные" удвоили счет. Это Салах на дальней штанге замкнул отличный прострел Эндрю Робертсона — 2:0.



В начале второго тайма Салах выступил уже в роли ассистента, прострелив с правого края штрафной к ближней штанге, где Фирмино пяткой в касание послал мяч в дальний угол ворот — 3:0.



Сделав счет разгромным, "Ливерпуль" заметно успокоился. В то же время Хави Грасия попытался внести коррективы, которые помогли "Уотфорду" активизироваться и устремиться за голом престижа.



Однако гол престижа так и не случился. Гости стали слишком раскрываться и в концовке матча пропустили еще дважды. Сперва Салах подхватил мяч в штрафной, принялся кружить возле защитников и затем закатил снаряд в цель — 4:0. А под занавес матча Мохамед добил мяч в ворота после удара Данни Ингса и сейва голкипера — 5:0.



"Ливерпуль" одержал убедительную победу и укрепился в топ-4. Мохамед Салах оформил свой первый покер за мерсисайдский клуб и единолично возглавил бомбардирскую гонку Премьер-Лиги.



"Ливерпуль" — "Уотфорд". Отчет о матче