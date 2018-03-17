"Ливерпуль" разгромил "Уотфорд" благодаря покеру Салаха
Покер Мохамеда Салаха позволил "Ливерпулю" разгромить "Уотфорд" со счетом 5:0 и подняться на третью позицию в Премьер-Лиге.
Относительно поражения 2:1 от "Манчестер Юнайтед" в стартовом составе "красных" появились Жоэль Матип, Джо Гомес, Джордан Хендерсон и Джорджиньо Вейналдум.
Наставник "шершней" Хави Грасия отреагировал на разгром от "Арсенала" со счетом 3:0 внедрением в команду Мигеля Бритоса, который заменил Дарила Янмата.
Гости были вынуждены капитулировать уже на четвертой минуте, когда Мохамед Салах ворвался в штрафную по правому краю, издевательски легко ушел от Бритоса и с угла вратарской поразил цель — 1:0.
Гол придал "Ливерпулю" уверенности. Команда Юргена Клоппа полностью контролировала игру, лишь позволяя сопернику отрезками держать мяч в глубине поля.
На 27-й минуте хозяева с травмой потеряли Эмре Джана, однако игра от этого не изменилась. Более того, незадолго до перерыва "красные" удвоили счет. Это Салах на дальней штанге замкнул отличный прострел Эндрю Робертсона — 2:0.
В начале второго тайма Салах выступил уже в роли ассистента, прострелив с правого края штрафной к ближней штанге, где Фирмино пяткой в касание послал мяч в дальний угол ворот — 3:0.
Сделав счет разгромным, "Ливерпуль" заметно успокоился. В то же время Хави Грасия попытался внести коррективы, которые помогли "Уотфорду" активизироваться и устремиться за голом престижа.
Однако гол престижа так и не случился. Гости стали слишком раскрываться и в концовке матча пропустили еще дважды. Сперва Салах подхватил мяч в штрафной, принялся кружить возле защитников и затем закатил снаряд в цель — 4:0. А под занавес матча Мохамед добил мяч в ворота после удара Данни Ингса и сейва голкипера — 5:0.
"Ливерпуль" одержал убедительную победу и укрепился в топ-4. Мохамед Салах оформил свой первый покер за мерсисайдский клуб и единолично возглавил бомбардирскую гонку Премьер-Лиги.
"Ливерпуль" — "Уотфорд". Отчет о матче
17.03.2018 22:30
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Последние комментарии:
Норм так я колбасников под шконку загнал
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Когда ты топовый плеймейкер.
Статистика Озара гп во всех турнирах с 2012 года
2012-2013 ( 11 )
2013/2014 ( 7 )
2014-2015 ( 9 )
2015-2016 ( 3 )
2016-2017 ( 5 )
2017 - 2018 ( 12 )
))
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выиграла лузерка а колбасники вместо того чтобы радоваться таким редким сезонам он люто горят на Челси и пенсов, ору) ну конечно, беды злейших врагов, от которых многие годы пердаки горят перманентно, намного больше радости приносит чем победа своего клуба)
(ответить)
Далбаёбик себе подкрепление позвал?)) ору, теперь на одного унитаза больше.
(ответить)
Норм тут двух пенсов окропили)
Фактами под шконку загнали.
(ответить)
Матич, как боженька на Лукаку вырезал. Эх, останься он в Челси, Азару бы не пришлось беспомощно подпрыгивать за верховыми, просто подставь голову и всё.
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https://pp.userapi.com/c840226/v840226566/86c96/ALjw1lhDRQs.jpg
кек)
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шо там у дельфинария с ебалом ?
это не с левых пенок ложить харри хуейн
ну а пинсы как всегда горят
только обоссаный клуб может отпускать таких топарей
щолсей опять доказал что клуб просто гавно
трамплин в норм клуб
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Безвиз думаетЮ что его щолси велик и ведь правда так думает(((((
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одни бывшие пенсы забивают) сосолах тащит лузерку, мукака тащит мю, кдб тащит сити, Челси великодушно поступил, что усилил своих убогих соперников, по другому АПЛ была бы лигой одного клуба
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САЛАХ
А
Л
А
Х
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За 200 лямов в Реал
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Салах > Куртуа прямосейчас
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чтобы не забывали, кто о6оссаный бестрофейник а кто настоящий Король:
последние 10 лет
Челси потратил 1 млрд, продал на 700 млн, итог -300 млн
лузерка потратила 920 млн, продано на 674 млн, -273 млн
трофеи:
Челси 3 АПЛ, 4 КА, 2 КАЛ, 1 ЛЧ, 1ЛЕ
лузерка - 1 кал
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колбасники настолько тупы что сравнивают результативность АПЗ Азара и чистого напа сосолаха, мда)
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Колбасники бестрофейники = судьба
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Азар честно даже в лучшие сезоны так не играл ибо слабый
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Азар ведь полузащитник
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У Вернера ведь проблемы с ушами, он же не переносит громкий шум. Очевидно, что Ливерпуль не будет даже рассматриваться, может перейти в МЮ или, скажем, выбрать тот же Челси. Юнва его убьет.
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Нее. Лишний тут санчес. Он не воспитаник Челси
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