"Ливерпуль" разгромил "Уотфорд" благодаря покеру Салаха

Мохамед Салах Покер Мохамеда Салаха позволил "Ливерпулю" разгромить "Уотфорд" со счетом 5:0 и подняться на третью позицию в Премьер-Лиге.

Относительно поражения 2:1 от "Манчестер Юнайтед" в стартовом составе "красных" появились Жоэль Матип, Джо Гомес, Джордан Хендерсон и Джорджиньо Вейналдум.

Наставник "шершней" Хави Грасия отреагировал на разгром от "Арсенала" со счетом 3:0 внедрением в команду Мигеля Бритоса, который заменил Дарила Янмата.

Гости были вынуждены капитулировать уже на четвертой минуте, когда Мохамед Салах ворвался в штрафную по правому краю, издевательски легко ушел от Бритоса и с угла вратарской поразил цель — 1:0.

Гол придал "Ливерпулю" уверенности. Команда Юргена Клоппа полностью контролировала игру, лишь позволяя сопернику отрезками держать мяч в глубине поля.

На 27-й минуте хозяева с травмой потеряли Эмре Джана, однако игра от этого не изменилась. Более того, незадолго до перерыва "красные" удвоили счет. Это Салах на дальней штанге замкнул отличный прострел Эндрю Робертсона — 2:0.

В начале второго тайма Салах выступил уже в роли ассистента, прострелив с правого края штрафной к ближней штанге, где Фирмино пяткой в касание послал мяч в дальний угол ворот — 3:0.

Сделав счет разгромным, "Ливерпуль" заметно успокоился. В то же время Хави Грасия попытался внести коррективы, которые помогли "Уотфорду" активизироваться и устремиться за голом престижа.

Однако гол престижа так и не случился. Гости стали слишком раскрываться и в концовке матча пропустили еще дважды. Сперва Салах подхватил мяч в штрафной, принялся кружить возле защитников и затем закатил снаряд в цель — 4:0. А под занавес матча Мохамед добил мяч в ворота после удара Данни Ингса и сейва голкипера — 5:0.

"Ливерпуль" одержал убедительную победу и укрепился в топ-4. Мохамед Салах оформил свой первый покер за мерсисайдский клуб и единолично возглавил бомбардирскую гонку Премьер-Лиги.

"Ливерпуль" — "Уотфорд". Отчет о матче



Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2018 22:30

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Последние комментарии:




  1. mototroller 18.03.2018 00:10 # mototroller
    Норм так я колбасников под шконку загнал

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  2. mikkiynwa 18.03.2018 00:03 # mikkiynwa
    Когда ты топовый плеймейкер.

    Статистика Озара гп во всех турнирах с 2012 года

    2012-2013 ( 11 )
    2013/2014 ( 7 )
    2014-2015 ( 9 )
    2015-2016 ( 3 )
    2016-2017 ( 5 )
    2017 - 2018 ( 12 )

    ))

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  3. bezviz 18.03.2018 00:00 # bezviz
    выиграла лузерка а колбасники вместо того чтобы радоваться таким редким сезонам он люто горят на Челси и пенсов, ору) ну конечно, беды злейших врагов, от которых многие годы пердаки горят перманентно, намного больше радости приносит чем победа своего клуба)

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  4. moskofidi 17.03.2018 23:54 # moskofidi
    Далбаёбик себе подкрепление позвал?)) ору, теперь на одного унитаза больше.

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  5. mikkiynwa 17.03.2018 23:48 # mikkiynwa
    Норм тут двух пенсов окропили)
    Фактами под шконку загнали.

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  6. sausage 17.03.2018 23:47 # sausage
    Матич, как боженька на Лукаку вырезал. Эх, останься он в Челси, Азару бы не пришлось беспомощно подпрыгивать за верховыми, просто подставь голову и всё.

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  7. mancityman 17.03.2018 23:39 # mancityman
    https://pp.userapi.com/c840226/v840226566/86c96/ALjw1lhDRQs.jpg
    кек)

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  8. blackdreamer 17.03.2018 23:37 # blackdreamer
    шо там у дельфинария с ебалом ?
    это не с левых пенок ложить харри хуейн
    ну а пинсы как всегда горят
    только обоссаный клуб может отпускать таких топарей
    щолсей опять доказал что клуб просто гавно
    трамплин в норм клуб

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  9. awesome-arsenal 17.03.2018 23:36 # awesome-arsenal
    Безвиз думаетЮ что его щолси велик и ведь правда так думает(((((

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  10. bezviz 17.03.2018 23:36 # bezviz
    одни бывшие пенсы забивают) сосолах тащит лузерку, мукака тащит мю, кдб тащит сити, Челси великодушно поступил, что усилил своих убогих соперников, по другому АПЛ была бы лигой одного клуба

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  11. jokredoff 17.03.2018 23:34 # jokredoff
    САЛАХ
    А
    Л
    А
    Х

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  12. jokredoff 17.03.2018 23:33 # jokredoff
    За 200 лямов в Реал

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  13. mototroller 17.03.2018 23:30 # mototroller
    Салах > Куртуа прямосейчас

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  14. bezviz 17.03.2018 23:30 # bezviz
    чтобы не забывали, кто о6оссаный бестрофейник а кто настоящий Король:

    последние 10 лет

    Челси потратил 1 млрд, продал на 700 млн, итог -300 млн

    лузерка потратила 920 млн, продано на 674 млн, -273 млн

    трофеи:
    Челси 3 АПЛ, 4 КА, 2 КАЛ, 1 ЛЧ, 1ЛЕ

    лузерка - 1 кал

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  15. bezviz 17.03.2018 23:28 # bezviz
    колбасники настолько тупы что сравнивают результативность АПЗ Азара и чистого напа сосолаха, мда)

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  16. mototroller 17.03.2018 23:28 # mototroller
    Колбасники бестрофейники = судьба

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  17. awesome-arsenal 17.03.2018 23:26 # awesome-arsenal
    Азар честно даже в лучшие сезоны так не играл ибо слабый

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  18. bezviz 17.03.2018 23:24 # bezviz
    Азар ведь полузащитник

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  19. ian 17.03.2018 23:22 # ian
    У Вернера ведь проблемы с ушами, он же не переносит громкий шум. Очевидно, что Ливерпуль не будет даже рассматриваться, может перейти в МЮ или, скажем, выбрать тот же Челси. Юнва его убьет.

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  20. mototroller 17.03.2018 23:14 # mototroller
    Нее. Лишний тут санчес. Он не воспитаник Челси

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