Мерсон уверен, что Моуриньо напрашивается на увольнение
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что свои демонстративным поведением главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо напрашивается на увольнение.
На текущей неделе "красные дьяволы" покинули Лигу Чемпионов, пропустив в четвертьфинал "Севилью", и это событие вызвало очень неоднозначную реакцию со стороны Моуриньо.
Жозе успел напомнить, что "Юнайтед" проваливался в Европе и до него. Также португальский специалист отказался прислушиваться к критике в своей адрес и потребовал от игроков "вырасти". Мерсон видит в этом намек на то, что Моуриньо больше не хочет работать с "дьяволами".
"У меня такое впечатление, что в данный момент он пытается раскачать лодку".
"Вероятно, он сейчас сидит и думает: "Я откусил кусок больше, чем могу прожевать, и "Манчестер Сити" в миллионах миль над нами. Мне нужно найти выход отсюда".
"Так не говорят, как говорит он в данный момент. Ты не начинаешь упрекать "Манчестер Юнайтед" за то, что они делали в предыдущие годы. Их болельщики не думают: "Он прав насчет этого". Они определенно этого не говорят".
"А вдобавок он говорит игрокам, что те должны вырасти. Он указывает на кого угодно, только не на себя. Думаю, это скоро закончится", — сообщил Мерсон в эфире.
17.03.2018 21:00
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да пох. Моур фундамент построил в МЮ отличный, дальше будет только легче
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Проработает ещё год и свалит в ПСЖ
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Моуриньо продлевает контракт и его увольняют. Так было в реале и так было в Челси, дважды. Может он так зарабатывает ))хорошие отступные прописали в новом контракте и до свидания ) Моуриньо это брэнд. Без работы на долго не останется. Мю тоже кинет, но для клуба это даже хорошо. Пруха у него закончилась, теперь он просто ссыкун старой школы .
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Узнаю Жозе)
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Фалькао, Швайнштайгер, Ибрагимович, Моуриньо, кто же следующий?
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