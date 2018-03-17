Салах: "Премьер-Лига идеальна для меня"
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах дал понять, что не заинтересован в переходе в "Реал", поскольку его стиль игры больше подходит для Премьер-Лиги.
Игрок сборной Египта впечатляющим образом проводит этот сезон, только в рамках Премьер-Лиги забив 24 гола. Успехи Салаха не остались незамеченными в Испании — по слухам, грядущим летом "Реал" попытается приобрести Мохамеда.
Однако 25-летний Салах великолепно себя чувствует в английском футболе и не планирует отсюда уезжать. Свой же провал в "Челси" на ранней стадии карьеры Мохамед объясняет тем, что просто не имел шансов проявить себя.
"В "Челси" я не играл, поэтому у меня не было возможности проявить себя. Я говорил всем своим друзьям и много раз упоминал в интервью, что хочу вернуться в Англию".
"Мне очень нравится Премьер-Лига. Мне кажется, это мой стиль футбола. Мне нравится играть в Премьер-Лиге. Со своего первого дня здесь я говорю, что счастлив в "Ливерпуле" и хочу показывать здесь свою игру".
"Если вы посмотрите на меня сейчас и сравните с тем, кем я был пять лет назад, то изменилось все. Я изменился психологически, физически, — во всем", — цитирует Салаха ESPN.
17.03.2018 20:00
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Мля, как же ему повезло, что чмоуринье, сплавил его из членси в Рому. Просто в говнаря превратил бы этого топарика.
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бегунок, не то что великий нападаюший челси азар
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мдаааа, а ведь еще прибавит без сомнения
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Фараон АПЛа и фапла!
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