Салах: "Премьер-Лига идеальна для меня"

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах дал понять, что не заинтересован в переходе в "Реал", поскольку его стиль игры больше подходит для Премьер-Лиги.

Игрок сборной Египта впечатляющим образом проводит этот сезон, только в рамках Премьер-Лиги забив 24 гола. Успехи Салаха не остались незамеченными в Испании — по слухам, грядущим летом "Реал" попытается приобрести Мохамеда.

Однако 25-летний Салах великолепно себя чувствует в английском футболе и не планирует отсюда уезжать. Свой же провал в "Челси" на ранней стадии карьеры Мохамед объясняет тем, что просто не имел шансов проявить себя.

"В "Челси" я не играл, поэтому у меня не было возможности проявить себя. Я говорил всем своим друзьям и много раз упоминал в интервью, что хочу вернуться в Англию".

"Мне очень нравится Премьер-Лига. Мне кажется, это мой стиль футбола. Мне нравится играть в Премьер-Лиге. Со своего первого дня здесь я говорю, что счастлив в "Ливерпуле" и хочу показывать здесь свою игру".

"Если вы посмотрите на меня сейчас и сравните с тем, кем я был пять лет назад, то изменилось все. Я изменился психологически, физически, — во всем", — цитирует Салаха ESPN.



Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Салах

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. mcfc-fantactic 17.03.2018 20:22 # mcfc-fantactic
    Мля, как же ему повезло, что чмоуринье, сплавил его из членси в Рому. Просто в говнаря превратил бы этого топарика.

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  2. tursa 17.03.2018 20:22 # tursa
    бегунок, не то что великий нападаюший челси азар

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  3. osivori 17.03.2018 20:18 # osivori
    мдаааа, а ведь еще прибавит без сомнения

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  4. electric 17.03.2018 20:16 # electric
    Фараон АПЛа и фапла!

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