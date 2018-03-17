Салах: "Премьер-Лига идеальна для меня"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах дал понять, что не заинтересован в переходе в "Реал", поскольку его стиль игры больше подходит для Премьер-Лиги.

Игрок сборной Египта впечатляющим образом проводит этот сезон, только в рамках Премьер-Лиги забив 24 гола. Успехи Салаха не остались незамеченными в Испании — по слухам, грядущим летом "Реал" попытается приобрести Мохамеда.



Однако 25-летний Салах великолепно себя чувствует в английском футболе и не планирует отсюда уезжать. Свой же провал в "Челси" на ранней стадии карьеры Мохамед объясняет тем, что просто не имел шансов проявить себя.



"В "Челси" я не играл, поэтому у меня не было возможности проявить себя. Я говорил всем своим друзьям и много раз упоминал в интервью, что хочу вернуться в Англию".



"Мне очень нравится Премьер-Лига. Мне кажется, это мой стиль футбола. Мне нравится играть в Премьер-Лиге. Со своего первого дня здесь я говорю, что счастлив в "Ливерпуле" и хочу показывать здесь свою игру".



"Если вы посмотрите на меня сейчас и сравните с тем, кем я был пять лет назад, то изменилось все. Я изменился психологически, физически, — во всем", — цитирует Салаха ESPN.