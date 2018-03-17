"Эвертон" манит Уилшира бонусом в 8 миллионов фунтов

"Эвертон" готов выплатить Джеку Уилширу впечатляющий бонус в 8 миллионов фунтов, если полузащитник покинет "Арсенал" и перейдет на "Гудисон Парк" по окончании этого сезона.

В последние недели Уилширу удалось отвоевать место в стартовом составе "канониров". Джек даже дождался предложения о новом контракте, но пока его не принял.



По слухам, 26-летний игрок сборной Англии недоволен условиями новой сделки — "Арсенал" намерен понизить его базовый оклад до 80 тыс. фунтов в неделю — однако на "Эмирейтс" не спешат возвращаться улучшенным предложением.



Ранее на этой неделе издание Daily Mail сообщило, что "Эвертон" пытается воспользоваться этой ситуацией, чтобы переманить игрока, который грядущим летом может стать свободным агентом.



Развивая эту тему, The Times утверждает, что мерсисайдский клуб предпринимает агрессивные шаги в надежде заполучить Джека. "Ириски" не только предлагают Уилширу более выгодный контракт, нежели "Арсенал", но и готовы выплатить игроку разовый бонус за переход в размере 8 млн. фунтов.