Роджерс: "Ливерпуль" против "Сити" — главное противостояние в 1/4 финала"

Наставник "Селтика" Брендан Роджерс назвал противостояние своего бывшего клуба "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" главным на стадии 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Прошедшая в пятницу жеребьевка столкнула лицом к лицу два оставшихся представителя Англии в элитном европейском турнире. Роджерс уже находится в предвкушении этих двух матчей и особенно первого — на "Энфилде" 4 апреля.



"Это прекрасно. Встречаются две великолепных команды, и это будет особенное событие".



"Как вы знаете, первый матч пройдет на "Энфилде", поэтому "Ливерпуль" постарается хорошо начать, обеспечив задел дома. Это будет очаровательный матч".



"Жаль, что эти команды попали друг на друга на этой стадии. Если честно, было бы приятнее для них продолжить путь порознь, потому что они обе очень, очень хороши. Думаю, это, наверное, главное противостояние раунда", — сообщил Роджерс Sky Sports.