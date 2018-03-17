"Тоттенхэм" разгромил "Суонси" и вышел в полуфинал Кубка Англии
"Тоттенхэм" стал первым полуфиналистом Кубка Англии, в доминирующей манере переиграв на выезде "Суонси" со счетом 0:3.
Счет в матче на "Либерти" был открыт уже на 11-й минуте, когда Кристиан Эриксен подхватил мяч от Эрика Ламелы в глубине поля, продвинулся до подступов к штрафной и неотразимо пробил в угол ворот — 0:1.
В дальнейшем гости полностью переигрывали "лебедей". В середине тайма Сон Хен Мин забил гол, который не был засчитан из-за офсайда, а позже Эриксен отметился ударом в перекладину.
Второй гол назревал, и перед самым уходом на перерыв "Тоттенхэму" удалось удвоить счет. Взятие ворот получилось как под копирку, только на сей раз ассистентом выступил Мусса Сиссоко, а пробил Ламела — 0:2.
Второй тайм начался с двойного сейва Михела Ворма. Голкипер "шпор" не потерял концентрацию из-за отсутствия работы в первые 45 минут.
Однако дальше этого дело у "Суонси" не пошло, и на 62-й минуте все стало окончательно ясно. Лукас Моура, оказавшись с мячом в штрафной, сделал короткий пас на подступы к площадки, откуда Эриксен нанес удар низом — 0:3. На этом игра практически закончилась.
Такого рода исход — в интересах обеих команд. Теперь "Суонси" может полностью сосредоточиться на выживании в Премьер-Лиге, а для "Тоттенхэма" завоевание Кубка Англии вкупе с местом в топ-4 Премьер-Лиги стало бы безусловным успехом.
"Суонси" — "Тоттенхэм" — 0:3 (0:2)
Голы: Эриксен 11, 62, Ламела 45.
"Суонси": Нордфельдт, Ноутон (Нарсинх 45), Ван дер Хорн (Робертс 81), Бартли, Моусон, Олссен, Ки, Кэрролл, Клукас, Дайер (Рутледж 86), Абрахэм.
"Тоттенхэм": Ворм, Триппьер, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дайер, Сиссоко, Ламела (Алли 81), Эриксен, Моура (Льоренте 73), Сон.
Предупреждение: Санчес.
17.03.2018 17:10
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Последние комментарии:
разгромили аки пенсы содержимое яиц сковзеров
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сток-эве красота. снег идет, это все путин, конечно же.
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6 комментов, настолько всем безразличен ттх
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Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что непопадание в Лигу Чемпионов не помешает его клубу привлекать звездных игроков.
За восемь туров до завершения сезона Премьер-Лиги действующий чемпион находится только на пятом месте, отставая на четыре очка от топ-4. Над "синими" нависла реальная угроза второй раз за три последних года остаться без Лиги Чемпионов.
Однако в непопадании в Лигу Чемпионов Конте не видит причину для ухода больших игроков, как и не видит причину, препятствующую покупке звезд. По мнению Антонио, все дело в амбициях клуба.
"Не забывайте, что два года назад "Челси" финишировал 10-м, и многие игроки, которые выступают за нас до сих пор, тогда решили продолжать выступать за этот клуб. Я не думаю, что это вопрос для меня, это вопрос для самих игроков".
"Я не знаю, будет ли проблемой привлечь большого игрока без Лиги Чемпионов. Если вы вспомните прошлый сезон, когда мы выиграли титул, то вы все видели, как мы затем провели трансферное окно. Я не думаю, что победа или участие в Лиге Чемпионов является самой важной вещью", — цитирует Конте ESPN.
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Ожидал более ожесточенного сопротивления от Суонси. А оказалось легкой прогулкой. Хотя Ворм в одном моменте реально выручил.
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норм будет вылететь от ттх, хотя думаю опозориться в матче с брайтоном тоже сойдет
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разгромили аки турки армян .
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