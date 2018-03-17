"Тоттенхэм" разгромил "Суонси" и вышел в полуфинал Кубка Англии

"Тоттенхэм" стал первым полуфиналистом Кубка Англии, в доминирующей манере переиграв на выезде "Суонси" со счетом 0:3.

Счет в матче на "Либерти" был открыт уже на 11-й минуте, когда Кристиан Эриксен подхватил мяч от Эрика Ламелы в глубине поля, продвинулся до подступов к штрафной и неотразимо пробил в угол ворот — 0:1.



В дальнейшем гости полностью переигрывали "лебедей". В середине тайма Сон Хен Мин забил гол, который не был засчитан из-за офсайда, а позже Эриксен отметился ударом в перекладину.



Второй гол назревал, и перед самым уходом на перерыв "Тоттенхэму" удалось удвоить счет. Взятие ворот получилось как под копирку, только на сей раз ассистентом выступил Мусса Сиссоко, а пробил Ламела — 0:2.



Второй тайм начался с двойного сейва Михела Ворма. Голкипер "шпор" не потерял концентрацию из-за отсутствия работы в первые 45 минут.



Однако дальше этого дело у "Суонси" не пошло, и на 62-й минуте все стало окончательно ясно. Лукас Моура, оказавшись с мячом в штрафной, сделал короткий пас на подступы к площадки, откуда Эриксен нанес удар низом — 0:3. На этом игра практически закончилась.



Такого рода исход — в интересах обеих команд. Теперь "Суонси" может полностью сосредоточиться на выживании в Премьер-Лиге, а для "Тоттенхэма" завоевание Кубка Англии вкупе с местом в топ-4 Премьер-Лиги стало бы безусловным успехом.



"Суонси" — "Тоттенхэм" — 0:3 (0:2)



Голы: Эриксен 11, 62, Ламела 45.



"Суонси": Нордфельдт, Ноутон (Нарсинх 45), Ван дер Хорн (Робертс 81), Бартли, Моусон, Олссен, Ки, Кэрролл, Клукас, Дайер (Рутледж 86), Абрахэм.



"Тоттенхэм": Ворм, Триппьер, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дайер, Сиссоко, Ламела (Алли 81), Эриксен, Моура (Льоренте 73), Сон.



Предупреждение: Санчес.