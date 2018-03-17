Моуриньо объяснил успех "Сити" в этом сезоне

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что ошеломляющий успех "Манчестер Сити" в этом сезоне — заслуга не исключительно Хосепа Гвардиолы.

В этом сезоне "горожане" оказались на голову сильнее всех своих конкурентов и уже через три недели могут официально оформить чемпионский титул Премьер-Лиги.



Однако гений Гвардиолы — не единственная причина успеха "Сити". Моуриньо считает, что его коллега пользуется тем фундаментом, который был заложен предшественниками. Сам Жозе тоже надеется оставить после себя наследие.



"За последние семь лет худшей позицией "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге была четвертая. За последние семь лет "Манчестер Сити" дважды становился чемпионом — или трижды, если хотите. Вторыми они были дважды".



"Это наследие. Знаете, что такое наследие? Это Отаменди, Де Брюйне, Фернандиньо, Сильва, Стерлинг, Агуэро, — инвестиции из прошлого, а не последних двух лет".



"Вы помните сколько игроков ушли из "Юнайтед" в прошлом сезоне? Посмотрите, где они играют, как они играют, играют ли они. Это футбольное наследие, и когда однажды я уйду, следующий тренер "Манчестер Юнайтед" обнаружит здесь Лукаку, Матича и, конечно, Давида Де Хеа, оказавшихся здесь много лет назад. Он обнаружит игроков с характером, мастерством, историей и другим статусом", — цитирует Моуриньо Manchester Evening News.