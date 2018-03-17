Конте: "Непопадание в Лигу Чемпионов не помешает "Челси" привлекать звезд"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что непопадание в Лигу Чемпионов не помешает его клубу привлекать звездных игроков.
За восемь туров до завершения сезона Премьер-Лиги действующий чемпион находится только на пятом месте, отставая на четыре очка от топ-4. Над "синими" нависла реальная угроза второй раз за три последних года остаться без Лиги Чемпионов.
Однако в непопадании в Лигу Чемпионов Конте не видит причину для ухода больших игроков, как и не видит причину, препятствующую покупке звезд. По мнению Антонио, все дело в амбициях клуба.
"Не забывайте, что два года назад "Челси" финишировал 10-м, и многие игроки, которые выступают за нас до сих пор, тогда решили продолжать выступать за этот клуб. Я не думаю, что это вопрос для меня, это вопрос для самих игроков".
"Я не знаю, будет ли проблемой привлечь большого игрока без Лиги Чемпионов. Если вы вспомните прошлый сезон, когда мы выиграли титул, то вы все видели, как мы затем провели трансферное окно. Я не думаю, что победа или участие в Лиге Чемпионов является самой важной вещью", — цитирует Конте ESPN.
17.03.2018 16:00
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Последние комментарии:
конечно, пару каличей типа Бакайоко можно будет урвать и продолжить путь вниз..
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ну да
всегда можно будет переплачивать за переоцененных говнарей, которые больше никому за такие деньги не нужны будут
а потом говорить, что челси все ещё привлекателен для звезд
если деньги каэш ещё будут)
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Челси - отстроенный бренд. С большими фан бейсом по всему миру. Этот клуб бесхозным не останется, не переживайте)
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Желание избавиться от конкурента говорит только о вашей слабости, манки позорные
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На хер кому нужна эта помойка,а после того как Абрамка сбежит с Англии или его уберут свои же то Челси вообще станет клубом которым был раньше обычным обоссаным середняком,так что пенсы молитесь на своего бога Абрамку,дрочите на него по ночам как делает Безвиз или называйте детей его именем
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самоуспокоение
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а когда Аркадича отправят в нокаут, то Челси снова станет тем самым Челси, что был до своего рождения
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