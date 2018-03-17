Конте: "Непопадание в Лигу Чемпионов не помешает "Челси" привлекать звезд"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что непопадание в Лигу Чемпионов не помешает его клубу привлекать звездных игроков.

За восемь туров до завершения сезона Премьер-Лиги действующий чемпион находится только на пятом месте, отставая на четыре очка от топ-4. Над "синими" нависла реальная угроза второй раз за три последних года остаться без Лиги Чемпионов.



Однако в непопадании в Лигу Чемпионов Конте не видит причину для ухода больших игроков, как и не видит причину, препятствующую покупке звезд. По мнению Антонио, все дело в амбициях клуба.



"Не забывайте, что два года назад "Челси" финишировал 10-м, и многие игроки, которые выступают за нас до сих пор, тогда решили продолжать выступать за этот клуб. Я не думаю, что это вопрос для меня, это вопрос для самих игроков".



"Я не знаю, будет ли проблемой привлечь большого игрока без Лиги Чемпионов. Если вы вспомните прошлый сезон, когда мы выиграли титул, то вы все видели, как мы затем провели трансферное окно. Я не думаю, что победа или участие в Лиге Чемпионов является самой важной вещью", — цитирует Конте ESPN.