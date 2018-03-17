Сане: "Сити" созрел для победы в Лиге Чемпионов"
Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане уверен, что "горожане" созрели для победы в Лиге Чемпионов.
Попадание на "Ливерпуль" в четвертьфинале Лиги Чемпионов не вызвало особого восторга у спортивного директора "Сити" Чики Бегиристайна после жеребьевки в пятницу. Испанец говорил, что "горожане" предпочли бы сыграть с европейской командой.
Сане настроен гораздо более оптимистично перед двухматчевым противостоянием с "красными". Лерой уверен, что "Сити", наконец, созрел для победы в Лиге Чемпионов, раскусив философию главного тренера Пепа Гвардиолы.
"В этом году мы представляем из себя очень сильную команду, мы лучше понимаем философию тренера. Мы прибавили во многих компонентах и знаем, чего от нас хочет Пеп".
"Лига Чемпионов всегда была непростым турниром, каждая игра здесь по-своему особенна. Но правда в том, что у нас есть хорошие шансы выйти в финал и выиграть Лигу Чемпионов", - сообщил Сане Daily Mirror.
17.03.2018 15:00
Просмотров: 189
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Уж сколь раз твердили миру:
Дохуя пиздеть — К провалу...
Сейчас посмотрел боевой путь Сити в ЛЧ.
Ни одной реально сильной команды.
Толи у что сделал Ливерпуль — лучшие команды своих стран вынес все с разгромным счетом в сухую.
(ответить)
ноунейм пиздливый малолетний
(ответить)
ЛЧ это не АПЛ, будем посмотреть что получится. Надеюсь на проход Ливерпуля.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий