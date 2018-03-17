Сане: "Сити" созрел для победы в Лиге Чемпионов"

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане уверен, что "горожане" созрели для победы в Лиге Чемпионов.

Попадание на "Ливерпуль" в четвертьфинале Лиги Чемпионов не вызвало особого восторга у спортивного директора "Сити" Чики Бегиристайна после жеребьевки в пятницу. Испанец говорил, что "горожане" предпочли бы сыграть с европейской командой.



Сане настроен гораздо более оптимистично перед двухматчевым противостоянием с "красными". Лерой уверен, что "Сити", наконец, созрел для победы в Лиге Чемпионов, раскусив философию главного тренера Пепа Гвардиолы.



"В этом году мы представляем из себя очень сильную команду, мы лучше понимаем философию тренера. Мы прибавили во многих компонентах и знаем, чего от нас хочет Пеп".



"Лига Чемпионов всегда была непростым турниром, каждая игра здесь по-своему особенна. Но правда в том, что у нас есть хорошие шансы выйти в финал и выиграть Лигу Чемпионов", - сообщил Сане Daily Mirror.