Сане: "Сити" созрел для победы в Лиге Чемпионов"

Лерой Сане Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане уверен, что "горожане" созрели для победы в Лиге Чемпионов.

Попадание на "Ливерпуль" в четвертьфинале Лиги Чемпионов не вызвало особого восторга у спортивного директора "Сити" Чики Бегиристайна после жеребьевки в пятницу. Испанец говорил, что "горожане" предпочли бы сыграть с европейской командой.

Сане настроен гораздо более оптимистично перед двухматчевым противостоянием с "красными". Лерой уверен, что "Сити", наконец, созрел для победы в Лиге Чемпионов, раскусив философию главного тренера Пепа Гвардиолы.

"В этом году мы представляем из себя очень сильную команду, мы лучше понимаем философию тренера. Мы прибавили во многих компонентах и знаем, чего от нас хочет Пеп".

"Лига Чемпионов всегда была непростым турниром, каждая игра здесь по-своему особенна. Но правда в том, что у нас есть хорошие шансы выйти в финал и выиграть Лигу Чемпионов", - сообщил Сане Daily Mirror.




Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Сане

Автор foxmcfc   

Дата 17.03.2018 15:00

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  1. scouser2005 17.03.2018 15:12 # scouser2005
    Уж сколь раз твердили миру:
    Дохуя пиздеть — К провалу...

    Сейчас посмотрел боевой путь Сити в ЛЧ.
    Ни одной реально сильной команды.
    Толи у что сделал Ливерпуль — лучшие команды своих стран вынес все с разгромным счетом в сухую.

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  2. manutd-20champ 17.03.2018 15:10 # manutd-20champ
    ноунейм пиздливый малолетний

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  3. fascll 17.03.2018 15:07 # fascll
    ЛЧ это не АПЛ, будем посмотреть что получится. Надеюсь на проход Ливерпуля.

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