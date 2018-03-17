"Бавария" позволит клубам Премьер-Лиги купить Малкома

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес заверил, что мюнхенский клуб не интересуется нападающим "Бордо" Малкомом. Гранды Премьер-Лигу могут быть спокойны.

После закрытия зимнего трансферного окна 21-летний Малком рассказал, что еще в январе мог отправиться в Премьер-Лигу, но решил повременить с переездом в Англию до конца сезона.



Спустя несколько недель Хайнкес намекнул, что "Бавария" следит за прогрессом нападающего, забившим восемь голов в этом сезоне Лиги 1. Естественно, что фаворитом гонки немедленно стал мюнхенский клуб.



Однако на пресс-конференции в пятницу Хайнкес заверил, что чемпионы Бундеслиги не нуждаются в услугах игрока, за которым внимательно наблюдают "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". Скорее всего, Малком окажется в Англии.



"Я ни разу не видел его в деле и не могу дать оценку его игре. Я не думаю, что нас вообще интересует этот игрок. Он всегда попадает на радары во время трансферного окна, но еще никто пришел за ним", - сообщил Хайнкес Bild.