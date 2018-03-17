Почеттино: "Завоевание Кубка Англии не создаст победную культуру в клубе"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что завоевание Кубка Англии не поможет его клубу создать культуру побед.

По ходу этого сезона аргентинский наставник "шпор" уже неоднократно говорил, что нацелен на "настоящие трофеи": Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов. К Кубку Англии и Кубку Лиги Почеттино демонстрировал открытое пренебрежение.



В преддверии четвертьфинального Кубка Англии против "Суонси" Маурисио в очередной раз сообщил, что второстепенные турниры не имеют особого значения для "Тоттенхэма".



"Когда ты побеждаешь в настоящем соревновании, где ты вынужден играть под давлением и показывать свой лучший футбол на протяжении 10 месяцев, в тот момент ты и начинаешь учиться побеждать".



"Победа в кубковом соревновании поможет, но для создания победной культуры ты должен много работать и совершить много шагов. Культура побед не возникает за два месяца, в течение которых ты можешь выиграть кубок", — цитирует Почеттино The Guardian.