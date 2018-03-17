Моуриньо: "Многие игроки "Севильи" попали бы в мой состав"

Игроки Севильи Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заверил, что многие игроки "Севильи" имели бы место в составе его команды.

Накануне Моуриньо выдал пламенную речь на пресс-конференции, в которой подчеркнул, что не считает поражение от "Севильи" в Лиге Чемпионов чем-то экстраординарным.

Наоборот, Жозе напомнил репортерам, каких успехов добился испанский клуб в последние годы. По словам Моуриньо, сразу несколько игроков "Севильи" могли бы пробиться в состав МЮ.

"Мы проиграли команде, которая за последние семь лет была успешнее "Манчестер Юнайтед". Мы проиграли команде, которая знает, как побеждать в плей-офф. В этом сезоне они снова доказали это, пробившись в финал Кубка Испании".

"Мы проиграли команде, которая по итогам двух матчей была сильнее "Атлетико". Мы проиграли команде, в которой построена отличная скаутская сеть".

"Они каждую неделю играют против "Барселоны", "Реала" и "Атлетико", и вы думаете, что их игроки не попали бы в наш состав? Не буду называть имен, но, поверьте, многие футболисты "Севильи" играли бы за нас в старте", - сообщил Моуриньо The Independent.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Севилья

Автор foxmcfc   

Дата 17.03.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1232

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. l-freeman 17.03.2018 12:48 # l-freeman
    Я ипу, чувак обосрал АПЛ как только мог
    Типа барса, реал, Атлетико это топчики, а Ливерпуль, Челси, сити, Арс, петушки это все шлак
    Молчал бы уже, и свалил бы в конце сезона в ПСЖ, а то только пздит и ещё больше раздражает, мудень

    (ответить)

  2. chr1s8rown 17.03.2018 12:40 # chr1s8rown
    красава. продолжает пописать в рот мусоров. они даже не могут возражать.

    (ответить)

  3. vyrentz 17.03.2018 12:34 # vyrentz
    Какой же он пиздабол. Такую хуйню нести это просто аут.
    Sevilla FC Spain 272,00 Mill. ?

    Manchester United 741,50 Mill. ?


    1 Испания Серхио Рико 01.09.1993
    13 Испания Давид Сория 04.04.1993
    Защитники
    2 Франция Себастьян Коршиа 01.11.1990
    3 Мексика Мигель Лайюн 25.06.1988
    3 Франция Лионель Кароль 11.04.1991
    4 Дания Симон Кьяер 26.03.1989
    5 Франция Клеман Ленгле 17.06.1995
    6 Португалия Даниэль Каррису 04.08.1988
    8 Бразилия Гильерме Арана 14.04.1997
    18 Испания Серхио Эскудеро 02.09.1989
    21 Аргентина Николас Пареха 19.01.1984
    25 Аргентина Габриэль Меркадо 18.03.1987
    Полузащитники
    7 Испания Роке Меса 07.06.1989
    10 Аргентина Эвер Банега 29.06.1988
    11 Аргентина Хоакин Корреа 13.08.1994
    12 Германия Йоханнес Гайс 07.08.1993
    14 Аргентина Гвидо Писарро 26.02.1990
    15 Франция Стивен Нзонзи 15.12.1988
    16 Испания Хесус Навас 21.11.1985
    17 Испания Пабло Сарабия 11.05.1992
    19 Бразилия Пауло Энрике Гансо 12.10.1989
    22 Аргентина Франко Васкес 22.01.1989
    24 Испания Нолито 15.10.1986
    Нападающие
    9 Франция Виссам Бен Йеддер 12.08.1990
    20 Колумбия Луис Муриэль 18.04.1991
    23 Испания Сандро Рамирес 09.07.1995

    Сплошные пенсионеры, ноунеймы и середняки. Пацаны, ваш водитель автобуса назвал ваш Юнайтед сборищем довен и колхозников.

    (ответить)

  4. tigerpool 17.03.2018 12:18 # tigerpool
    скорее в состав севильи попали бы некоторые игроки мю, в частности де хеа, мата

    (ответить)

  5. j-silver 17.03.2018 12:16 # j-silver
    Кароче жозе признал что накупил всякого гoвна в состав на полтора ярда и вообще

    (ответить)

  6. mrjingles 17.03.2018 12:11 # mrjingles
    Чё то в этой ветке пахнет селёдкой

    (ответить)

  7. emily-lfc-2005 17.03.2018 12:08 # emily-lfc-2005
    Мумушки!С одной стороны, я вам сочувствую, а с другой я рада,что с таким коучем, маню не вернет себе насест.

    (ответить)

  8. emily-lfc-2005 17.03.2018 12:05 # emily-lfc-2005
    Срочно вызовите ему врача

    (ответить)

  9. mancunia-planet 17.03.2018 12:01 # mancunia-planet
    они попали в четвертьфинал, а тебя вышвырнули

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: