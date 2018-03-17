Моуриньо: "Многие игроки "Севильи" попали бы в мой состав"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заверил, что многие игроки "Севильи" имели бы место в составе его команды.

Накануне Моуриньо выдал пламенную речь на пресс-конференции, в которой подчеркнул, что не считает поражение от "Севильи" в Лиге Чемпионов чем-то экстраординарным.



Наоборот, Жозе напомнил репортерам, каких успехов добился испанский клуб в последние годы. По словам Моуриньо, сразу несколько игроков "Севильи" могли бы пробиться в состав МЮ.



"Мы проиграли команде, которая за последние семь лет была успешнее "Манчестер Юнайтед". Мы проиграли команде, которая знает, как побеждать в плей-офф. В этом сезоне они снова доказали это, пробившись в финал Кубка Испании".



"Мы проиграли команде, которая по итогам двух матчей была сильнее "Атлетико". Мы проиграли команде, в которой построена отличная скаутская сеть".



"Они каждую неделю играют против "Барселоны", "Реала" и "Атлетико", и вы думаете, что их игроки не попали бы в наш состав? Не буду называть имен, но, поверьте, многие футболисты "Севильи" играли бы за нас в старте", - сообщил Моуриньо The Independent.