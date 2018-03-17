Моуриньо: "Многие игроки "Севильи" попали бы в мой состав"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заверил, что многие игроки "Севильи" имели бы место в составе его команды.
Накануне Моуриньо выдал пламенную речь на пресс-конференции, в которой подчеркнул, что не считает поражение от "Севильи" в Лиге Чемпионов чем-то экстраординарным.
Наоборот, Жозе напомнил репортерам, каких успехов добился испанский клуб в последние годы. По словам Моуриньо, сразу несколько игроков "Севильи" могли бы пробиться в состав МЮ.
"Мы проиграли команде, которая за последние семь лет была успешнее "Манчестер Юнайтед". Мы проиграли команде, которая знает, как побеждать в плей-офф. В этом сезоне они снова доказали это, пробившись в финал Кубка Испании".
"Мы проиграли команде, которая по итогам двух матчей была сильнее "Атлетико". Мы проиграли команде, в которой построена отличная скаутская сеть".
"Они каждую неделю играют против "Барселоны", "Реала" и "Атлетико", и вы думаете, что их игроки не попали бы в наш состав? Не буду называть имен, но, поверьте, многие футболисты "Севильи" играли бы за нас в старте", - сообщил Моуриньо The Independent.
17.03.2018 12:00
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Я ипу, чувак обосрал АПЛ как только мог
Типа барса, реал, Атлетико это топчики, а Ливерпуль, Челси, сити, Арс, петушки это все шлак
Молчал бы уже, и свалил бы в конце сезона в ПСЖ, а то только пздит и ещё больше раздражает, мудень
(ответить)
красава. продолжает пописать в рот мусоров. они даже не могут возражать.
(ответить)
Какой же он пиздабол. Такую хуйню нести это просто аут.
Sevilla FC Spain 272,00 Mill. ?
Manchester United 741,50 Mill. ?
1 Испания Серхио Рико 01.09.1993
13 Испания Давид Сория 04.04.1993
Защитники
2 Франция Себастьян Коршиа 01.11.1990
3 Мексика Мигель Лайюн 25.06.1988
3 Франция Лионель Кароль 11.04.1991
4 Дания Симон Кьяер 26.03.1989
5 Франция Клеман Ленгле 17.06.1995
6 Португалия Даниэль Каррису 04.08.1988
8 Бразилия Гильерме Арана 14.04.1997
18 Испания Серхио Эскудеро 02.09.1989
21 Аргентина Николас Пареха 19.01.1984
25 Аргентина Габриэль Меркадо 18.03.1987
Полузащитники
7 Испания Роке Меса 07.06.1989
10 Аргентина Эвер Банега 29.06.1988
11 Аргентина Хоакин Корреа 13.08.1994
12 Германия Йоханнес Гайс 07.08.1993
14 Аргентина Гвидо Писарро 26.02.1990
15 Франция Стивен Нзонзи 15.12.1988
16 Испания Хесус Навас 21.11.1985
17 Испания Пабло Сарабия 11.05.1992
19 Бразилия Пауло Энрике Гансо 12.10.1989
22 Аргентина Франко Васкес 22.01.1989
24 Испания Нолито 15.10.1986
Нападающие
9 Франция Виссам Бен Йеддер 12.08.1990
20 Колумбия Луис Муриэль 18.04.1991
23 Испания Сандро Рамирес 09.07.1995
Сплошные пенсионеры, ноунеймы и середняки. Пацаны, ваш водитель автобуса назвал ваш Юнайтед сборищем довен и колхозников.
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скорее в состав севильи попали бы некоторые игроки мю, в частности де хеа, мата
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Кароче жозе признал что накупил всякого гoвна в состав на полтора ярда и вообще
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Чё то в этой ветке пахнет селёдкой
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Мумушки!С одной стороны, я вам сочувствую, а с другой я рада,что с таким коучем, маню не вернет себе насест.
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Срочно вызовите ему врача
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они попали в четвертьфинал, а тебя вышвырнули
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