Алонсо: "Куртуа не перестал быть хорошим вратарем"

Левый защитник "Челси" Маркос Алонсо встал на защиту голкипера Тибо Куртуа, провалившего матч с "Барселоной" в середине недели.

Из-за ошибок Куртуа "синие" не смогли навязать борьбу фавориту в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, хотя продемонстрировали достойную игру на "Камп Ноу".



После матча Тибо получил удушающий заряд критики, особенно за те два мяча, что пропустил от Лионеля Месси. Алонсо поддержал партнера, сказав, что даже после такой провальной игры бельгиец не перестал быть одним из лучших голкиперов мира.



"Думаю, ему просто не повезло. Если бы Месси пробил так 10 раз, он бы больше не забил. Тибо остается великолепным вратарем, просто удача была не на его стороне. Даже пропустив все эти голы, мы имели шанс перевернуть игру. У нас были для этого моменты", - сообщил Алонсо The Independent.