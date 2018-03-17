Алонсо: "Куртуа не перестал быть хорошим вратарем"
Левый защитник "Челси" Маркос Алонсо встал на защиту голкипера Тибо Куртуа, провалившего матч с "Барселоной" в середине недели.
Из-за ошибок Куртуа "синие" не смогли навязать борьбу фавориту в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, хотя продемонстрировали достойную игру на "Камп Ноу".
После матча Тибо получил удушающий заряд критики, особенно за те два мяча, что пропустил от Лионеля Месси. Алонсо поддержал партнера, сказав, что даже после такой провальной игры бельгиец не перестал быть одним из лучших голкиперов мира.
"Думаю, ему просто не повезло. Если бы Месси пробил так 10 раз, он бы больше не забил. Тибо остается великолепным вратарем, просто удача была не на его стороне. Даже пропустив все эти голы, мы имели шанс перевернуть игру. У нас были для этого моменты", - сообщил Алонсо The Independent.
17.03.2018 11:00
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Последние комментарии:
Как они резко с Кариусом местами поменялись.
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Он им никогда и не был. У него один нормальный сезон был в Атлетико. Дальше только пиарили носатого дыркача.
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Похоже наконец то все поняли насколько посредственный вратарь Тибо. Последние несколько месяцев я вообще уверен что Кабальеро даже в лучшей форме находится чем бельгиец. Ну и что ж что ему уже прилично лет, зато такие ошибки не допускает, в ближний не пропускает и добавляет спокойствие защитникам своей уверенной игрой. А это уже пол дела. Вряд ли после таких результатов получится хорошо продать Тибо, но если есть такая возможность то в Челси не должны долго думать по этому поводу.
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вратарь конечно неплохой, но человек не для челси, для него главное выбивать себе бабки, а на втором месте честь клуба, так что за свое нытье лучше пусть сам уходит хоть к своим детям (не спорим это святое), а хоть в париж, а в прочем сам конте с ним разбереться, он таких не уважает, и он прав на все сто, он уважает таких как джон, фрэнк, дидье, удачи долгоносику, она ему оххх как понадобиться, вот тогда он на досуге оценит челси
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На него бы так не ополчились, если бы он не говорил, что считает себя - лучшим кипером планеты.
носатый миньоле
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Алонсо: "Куртуа не перестал быть хорошим вратарем, а никогда им и не был"!
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Согласен. Останется надолго в синей помойке.
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