Де Бур обвинил игроков "Кристал Пэлас" в предательстве

Худший тренер в истории Премьер-Лиги Франк Де Бур заявил, что его попросту предали игроки "Кристал Пэлас".

Пребывание Де Бура в Англии ограничилось всего парой месяцев, за которые "Кристал Пэлас" успел сыграть семь матчей и потерпеть семь поражений. Памятуя об этом, Жозе Моуриньо на днях назвал Франка "худшим тренером в истории Премьер-Лиги", посоветовав голландцу не лезть с советами.



В интервью The Independent Де Бур представил свою версию случившегося. По мнению Франка, его банально предали игроки, а поскольку изгнать футболистов оказалось слишком дорого, "Кристал Пэлас" предпочел уволить тренера.



"Может быть, я слишком наивен и чересчур доверяю игрокам. Я думаю о них только в позитивном ключе, но они могут ударить тебя исподтишка, вонзить нож в спину".



"Обычно команда разделена на три группы. Первые счастливы, потому что постоянно играют. Вторые сомневаются в тебе, но рассчитывают получить шанс. А третьи его уже упустили и поэтому пытаются воздействовать на всех остальных".



"И в Интере", и в "Кристал Пэлас" мне следовало избавиться от таких игроков. Но осуществить это практически нереально. Ты просишь клуб продать того или иного игрока, но президент в ответ говорит, что потеряет большие деньги. И в конечном итоге клуб остается со всеми этими футболистами", - сообщил Де Бур.