Алли: "Никто не хочет, чтобы его считали жуликом"

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли считает, что у него несправедливым образом сложилась репутация симулянта.

Только в этом сезоне 21-летний англичанин схлопотал уже две желтых карточки за симуляцию. Теперь каждое падение Деле рассматривается публикой под микроскопом. Однако сам Алли уверяет, что не пытается обмануть рефери.



"Никто не хочет, чтобы его считали жуликом. Это мнение, и у каждого оно свое. Я проникаю в штрафную площадь и двигаюсь в штрафной площади, я атакующий игрок, и на мне фолят. Некоторые фолы выглядят сомнительными, но когда вы в движении, то это иначе".



"Мое падение в матче против "Кристал Пэлас" вызвало бурную реакцию, как я видел. Я ворвался в штрафную, и у меня в голове была мысль лишь о том, что я не хочу наступить на голкипера. Но когда смотришь это по телевизору и слышишь мнения людей, может показаться совсем иначе".



"Поэтому я думаю, игрокам важно не отвлекаться на тему нырков и тому подобное, а просто быть сосредоточенными на своем деле и прислушиваться лишь к мнению людей, которым вы доверяете".



"Думаю, мы живем в мире, где каждый имеет возможность высказывать свое мнение в социальных сетях, каждое мнение можно увидеть, и важно, чтобы я не отвлекался на это. Я не смотрю на это, не читаю и даже не начинаю верить в то, что люди говорят обо мне".



"Мне 21, и порой я делаю глупые вещи. Это часть обучения и совершенствования, часть становления хорошим человеком, и я хочу этого достичь", — сообщил Алли The Telegraph.