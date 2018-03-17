Алли: "Никто не хочет, чтобы его считали жуликом"
Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли считает, что у него несправедливым образом сложилась репутация симулянта.
Только в этом сезоне 21-летний англичанин схлопотал уже две желтых карточки за симуляцию. Теперь каждое падение Деле рассматривается публикой под микроскопом. Однако сам Алли уверяет, что не пытается обмануть рефери.
"Никто не хочет, чтобы его считали жуликом. Это мнение, и у каждого оно свое. Я проникаю в штрафную площадь и двигаюсь в штрафной площади, я атакующий игрок, и на мне фолят. Некоторые фолы выглядят сомнительными, но когда вы в движении, то это иначе".
"Мое падение в матче против "Кристал Пэлас" вызвало бурную реакцию, как я видел. Я ворвался в штрафную, и у меня в голове была мысль лишь о том, что я не хочу наступить на голкипера. Но когда смотришь это по телевизору и слышишь мнения людей, может показаться совсем иначе".
"Поэтому я думаю, игрокам важно не отвлекаться на тему нырков и тому подобное, а просто быть сосредоточенными на своем деле и прислушиваться лишь к мнению людей, которым вы доверяете".
"Думаю, мы живем в мире, где каждый имеет возможность высказывать свое мнение в социальных сетях, каждое мнение можно увидеть, и важно, чтобы я не отвлекался на это. Я не смотрю на это, не читаю и даже не начинаю верить в то, что люди говорят обо мне".
"Мне 21, и порой я делаю глупые вещи. Это часть обучения и совершенствования, часть становления хорошим человеком, и я хочу этого достичь", — сообщил Алли The Telegraph.
17.03.2018 09:00
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Последние комментарии:
Часть становления, ахах...то есть, один раз, не пид,арас. пакет тебе на голову.
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Раньше скум лидировал в нырках, щас петухи.
Мерзкие типочки
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Его нырки и желание обмануть настолько очевидны, что все, что он сказал по этому поводу, выглядит как еще одна попытка обмануть. Ни капли уважения не вызывает.
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мало того, что симулянт, дак еще и пиздабол, именно у почетины он вырос в этом плане. похоже аргентинец напрочь убивает в своих футболистах совесть, а обмануть судью в каждом матче ставит в приоритет
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команда петухов . карма настигнет вас
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мерзкий тип.
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Только что-то незаметно, есть явные нырки с желанием заработать пенальти/фол.
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часть становления хорошим человеком, и я хочу этого достичь
отличное завершение, ну надеюсь правда, а не то станешь как половина сидящей на этом сайте
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