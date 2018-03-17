Пардью оштрафовал Крыховяка на 100 тысяч фунтов

Главный тренер "Вест Бромвича" Алан Пардью оштрафовал на 100 тысяч фунтов полузащитника Гжегожа Крыховяка, гневно отреагировавшего на замену в поединке с "Лестером".

Игрок сборной Польши остался недоволен решением Пардью заменить его уже спустя час после начала игры с "Лестером", которая завершилась для аутсайдера Премьер-Лиги разгромным поражением 1:4.



В сердцах Крыховяк высказал все, что думает о рулевом "Вест Бромвича", не ограничиваясь в выражениях. Спустя несколько дней, правда, Гжегож остыл и принес извинения тренеру, под руководством которого "дрозды" уверенной дорогой следуют в Чемпионшип.



Тем не менее, даже личного разговора с Пардью полузащитнику не хватило, чтобы избежать приличного штрафа. Теперь игроку, арендованному на сезон у ПСЖ, придется занести в кассу клуба 100 тысяч фунтов.



"Во вторник Гжегож пришел в офис и извинился как передо мной, так и перед моими помощниками. Я сказал ему, что иногда извинений недостаточно, поэтому выписал штраф. Я сказал, что не хочу столкнуться с этим снова", - сообщил Пардью The Sun.