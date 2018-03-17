Моуриньо призвал своих игроков привыкнуть к уровню ожиданий в "Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его игроки должны приспособиться к тому уровню ожиданий, который всегда сопряжен с выступлением за "красных дьяволов".

Сам Моуриньо и его подопечные оказались под серьезным давлением после вылета из Лиги Чемпионов на этой неделе, серьезно разочаровав своих фанатов. Жозе не хочет, чтобы болельщики понижали ожидания, но хочет, чтобы игроки осознали: выступать за "Юнайтед" — это тяжелое бремя.



"Ты должен научиться, как справляться с таким уровнем ожиданий и таким уровнем давления. Они должны научиться выживать, и когда они будут выживать, то станут сильнее".



"Знаете, легкая жизнь, всегда счастливые фанаты и отсутствие критики — не есть хорошо. Это не есть хорошо, потому что, если вы хотите стать настоящей командой топ-уровня с характером победителей, вам нужно дорасти до этого".



"Они должны дорасти до этого, и лучший способ вырасти — переживать такого рода вещи. Поэтому я не ожидаю, что фанаты поумерят свои ожидания, я хочу, чтобы ожидания фанатов были высокими. Также я хочу, чтобы и у игроков были высокие ожидания", — цитирует Моуриньо Sky Sports.