Конте: "Челси" будет сражаться до конца"

Наставник "Челси" Антони Конте предупредил, что его команда будет "сражаться до конца" в стремлении выиграть Кубок Англии и финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

На текущей неделе "синие" завершили выступление в Лиге Чемпионов, по сумме двух матчей уступив "Барселоне" со счетом 4:1. А ранее в этом сезоне "Челси" выбыл с полуфинальной стадии Кубка Лиги.



Вместе с тем подопечные Конте все еще сражаются за трофей Кубка Англии и попадание в четверку сильнейших Премьер-Лиги, и Антонио жаждет преуспеть на обеих фронтах, несмотря на всю сложность этой задачи.



"Думаю, каждый трофей важен для нас. Мы и начинали сезон с мыслью сражаться до конца в каждом соревновании".



"В Кубке Лиги мы достигли полуфинала, в Лиге Чемпионов — 1/8 финала. Впереди четвертьфинал Кубка Англии, и если мы победим, то проведем еще один полуфинал на "Уэмбли". Мы должны постараться выступить как можно лучше в каждом соревновании. Это должно быть нашей целью", — цитирует Конте Sky Sports.