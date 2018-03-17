31-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 17 марта четырьмя поединками стартует 31-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

СТОУК — ЭВЕРТОН 18:00



Эти соперники встречались в первом туре сезона, когда минимальную победу "Эвертону" обеспечил дебютный гол Уэйна Руни. Едва ли кто-то мог тогда предположить, какие потрясения, включая смену главных тренеров, ожидают обе команды впереди. В четырех последних встречах с "ирискам" "Стоук" ни разу не выиграл, хотя до этого одержал три победы кряду.



Нападающий "Стоука" Маме Бирам Диуф под вопросом из-за травмы плеча. Сэйдо Берахино набирает форму в тренировках и, возможно, будет готов сыграть несколько минут. Ли Грант и Стивен Айрланд остаются в лазарете.



"Эвертон" на несколько недель лишился Гульфи Сигурдссона, а Эшли Уильямс все еще дисквалифицирован. Идрисса Гейе оправился после болезни.



БОРНМУТ — ВЕСТ БРОМВИЧ 18:00



"Вест Бромвич" проиграл все шесть последних матчей в Премьер-Лиге, упрочив свое место на дне Премьер-Лиги. Кажется, безнадежность своего положения осознали и боссы "дроздов", решив не увольнять Алана Пардью. "Борнмут" же стремится к тому, чтобы обезопасить себя от вылета и, по возможности, финишировать в верхней половине таблицы. Одну из трех своих побед в этом сезоне Премьер-Лиги — 1:0 в первом туре — "дрозды" одержали как раз против "вишенок".



"Борнмуту" предстоит оценить состояние Райана Фрэйзера и Джошуа Кинга.



Защитник "Вест Бромвича" Джонни Эванс залечил свою болячку, из-за которой он пропустил матч с "Эвертоном", но Гарет Бэрри, Насер Шадли и Даниэль Старридж все еще отсутствуют.



ХАДДЕРСФИЛД — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00



"Кристал Пэлас" не знает побед уже семь матчей кряду, но играет вовсе не так плохо — Рой Ходжсон вправе сетовать на невезение и надеяться, что на сей раз удача улыбнется его команде. "Хаддерсфилд" вряд ли захочет делиться очками со своим прямым конкурентом, однако домашняя форма "терьеров" ужасна — только одна победа в семи последних поединках Премьер-Лиги на своем поле. "Орлы" лишь однажды обыграли "Хаддерсфилд" в 13 последних встречах в рамках чемпионата.



Остаток сезона с переломом лодыжки пропустит полузащитник "Хаддерсфилда" Данни Уильямс. Элиас Качунга окончательно поправился, как и Филип Биллинг.



Из лазарета "Пэлас" возвращаются Мамаду Сако, Рубен Лофтус-Чик и Йоан Кабайе. Уилфрид Заха, набирающий форму после травмы, претендует на место в старт.



ЛИВЕРПУЛЬ — УОТФОРД 20:30 Онлайн-трансляция



В предыдущем туре "Ливерпуль" потерпел обидное поражение от "Манчестер Юнайтед" и был отброшен на четвертое место. Однако насчет путевки в Лигу Чемпионов "красным" не нужно переживать — победа на "Уотфордом" позволила бы им увеличить отрыв над пятым "Челси" до семи очков. В этом тысячелетии "Ливерпуль" выиграл восемь из 10 матчей против "шершней" при единственном поражении.



Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон на сей раз может появиться с первых минут. Вне игры лишь Натаниэль Клайн.



Защитник "Уотфорда" Крейг Кэткарт восстановился после травмы бедра, но Юнес Кабул, Натаниэль Чалоба, Том Клеверли, Жерар Деулофеу и Исаак Саксесс все еще отсутствуют.