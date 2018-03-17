Клопп: "Я бы хотел сыграть дерби в нормальное время, а не на завтрак"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недовольство, что у его команды совсем не будет времени на восстановление перед дерби с "Эвертоном" в следующем месяце.
Изначально мерсисайдское дерби было запланировано на воскресенье 8 апреля, однако по требованию телевидения его перенесели на сутки раньше — причем теперь это будет самый ранний матч субботы.
А всего лишь тремя днями до выезда на "Гудисон Парк" — в среду вечером — "красные" примут на своем поле "Манчестер Сити" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов. Клопп недоволен, что две важнейших игры оказались так близко друг к другу.
"У нас особо не будет времени на восстановление после матча против "Сити", который обещает быть очень напряженным. Очевидно, что составители расписания не думали, что мы можем добраться до четвертьфинала, потому что изначально дерби было запланировано на воскресенье".
"Я знаю страны, где полностью отменяют матчи, чтобы их команды подошли к важным матчам в Европе в наилучшем состоянии. Мы же играем в 19:45 в среду и затем в 12:30 в субботу".
"Упс, такая ситуация только у "Ливерпуля". "Сити" играет в 17:30. Вы понимаете, насколько велика разница для двух команд после напряженного матча в Лиге Чемпионов? Пять часов — это целая пропасть в плане подготовки и восстановления".
"Нас ждут два очень напряженных матча против "Сити", а дерби с "Эвертоном" между ними не будет менее напряженным. По крайней мере, я бы хотел сыграть дерби в нормальное время, а не на завтрак", — цитирует Клоппа The Guardian.
17.03.2018 00:05
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усыпляет бдительность
ну топ
ну топарь
насуёт лысому мешку физруку 5 банок как порту
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Прорвёмся
Источник: http://fapl.ru/posts/61213/?c=1#c6625470
прорвётесь из пилотки в геморрой...
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фаршированный-топ как всегда стелет соломку... "пропасть" в 5 часов это как раз время за которое Сити доберётся домой... т.ч. команды в равных условиях... разница в том что, в этих трёх играх ливер пустят на пирожки по четыре копейки...
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мертвый эве можно и вторым составом грохнуть. разнылся.
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Давайте, чмошники- глорчики челси, мс, мю - пишите свои гневные комменты своими 15летними пальчиками, какой Клопп плохой, что троллит накосявшее руководство апл. покажите свой менталитет полным образом
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Пятое место уже ждёт физручеллу.
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ага завтрак с футболом не вяжется, прошлый завтрак Хлопец красиво проспал
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Ссыкло е6анное
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Прорвёмся
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