Клопп: "Я бы хотел сыграть дерби в нормальное время, а не на завтрак"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недовольство, что у его команды совсем не будет времени на восстановление перед дерби с "Эвертоном" в следующем месяце.

Изначально мерсисайдское дерби было запланировано на воскресенье 8 апреля, однако по требованию телевидения его перенесели на сутки раньше — причем теперь это будет самый ранний матч субботы.



А всего лишь тремя днями до выезда на "Гудисон Парк" — в среду вечером — "красные" примут на своем поле "Манчестер Сити" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов. Клопп недоволен, что две важнейших игры оказались так близко друг к другу.



"У нас особо не будет времени на восстановление после матча против "Сити", который обещает быть очень напряженным. Очевидно, что составители расписания не думали, что мы можем добраться до четвертьфинала, потому что изначально дерби было запланировано на воскресенье".



"Я знаю страны, где полностью отменяют матчи, чтобы их команды подошли к важным матчам в Европе в наилучшем состоянии. Мы же играем в 19:45 в среду и затем в 12:30 в субботу".



"Упс, такая ситуация только у "Ливерпуля". "Сити" играет в 17:30. Вы понимаете, насколько велика разница для двух команд после напряженного матча в Лиге Чемпионов? Пять часов — это целая пропасть в плане подготовки и восстановления".



"Нас ждут два очень напряженных матча против "Сити", а дерби с "Эвертоном" между ними не будет менее напряженным. По крайней мере, я бы хотел сыграть дерби в нормальное время, а не на завтрак", — цитирует Клоппа The Guardian.