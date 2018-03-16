Почеттино: "Ламела очень близок к пику формы"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что его вингер Эрик Ламела близок к своей лучшей форме.

Ламела вернулся в первую команду лишь в октябре после более чем года отсутствия по причине проблем со здоровьем и в личной жизни. Последние месяцы Эрик очень дозированно получает игровую практику, однако Почеттино сознательно так поступает.



Столь трепетное отношение со стороны тренера помогло 26-летнему аргентинцу вновь обрести уверенность в себе. Это случилось очень вовремя, ведь "шпоры" едва лишились с травмой Харри Кейна и теперь нуждаются, чтобы другие игроки атакующего плана взяли ответственность на себя.



"Он великолепен в последние месяцы, однако мы должны быть осторожны с ним. После года отсутствия с травмой мы не можем его чересчур нагружать. В этом и состоит проблема".



"Мы контролируем состояние абсолютно всех игроков, мы стараемся профессионально следить за каждым. Однако порой это так сложно объяснить фанатам. Я понимаю полемику и разногласия — и это нормально — но с каждым игроком мы обращаемся таким образом, чтобы помочь им снова показывать свою лучшую игру. Ламела не исключение".



"На мой взгляд, Ламела все еще не вышел на пик формы, но я думаю, он очень близок. Думаю, мы великолепно обращаемся с ним", — цитирует Почеттино ESPN.