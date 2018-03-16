Конте не волнует, поедет ли Мората на Чемпионат Мира

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что его не беспокоит непопадание нападающего Альваро Мораты в состав сборной Испании.

Решив проблемы со спиной, Мората обнаружил, что Конте больше не доверяет ему как наконечнику атак. В последних матчах Антонио использует в нападении Эдена Азара или новичка "синих" Оливье Жиру.



Отсутствие игровой практики привело к тому, что Альваро не получил вызов в сборную Испании на товарищеские матчи. Однако Конте не смущает, что это может вылиться в непопадание Альваро на предстоящий летом Чемпионат Мира в России.



"Этот вопрос стоит адресовать не мне, а тренеру национальной сборной. Я беспокоюсь только о том, чтобы игроки демонстрировали свой лучший футбол за "Челси". В национальной команде есть тренер, который принимает решения в интересах сборной", - сообщил Конте Daily Mail.