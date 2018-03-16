Клопп: "Не думаю, что "Ливерпуль" был наиболее желанным соперником "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился своими мыслями относительно жеребьевки 1/4 финала Лиги Чемпионов и предстоящего противостояния с "Манчестер Сити".

В пятницу в Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинального раунда Лиги Чемпионов, и двое оставшихся представителей Англии в турнире столкнулись лицом к лицу. Данный расклад не стал сюрпризом для Клоппа, который в любом случае рассчитывал на сильного соперника.



"Я говорил об этом и прежде, и это утверждение по-прежнему является истинным — при жеребьевке ты нередко попадаешь на своих соседей. Но если честно, мне особо все равно".



"Ничего не изменилось — мы играем с теми, кто нам попадается. Теперь это "Манчестер Сити", так что вперед".



"В рамках лиги мы однажды проиграли им и однажды победили их — и я не думаю, что до жеребьевки "Ливерпуль" был их наиболее желанным соперником. Это лишь показывает, насколько сильны мы можем быть".



"Мы определенно не являемся фаворитами в этом раунде, но в 1/4 финала не так много фаворитов — возможно, лишь "Бавария" и "Барселона". Хвалу Богу, что это футбол, и здесь ничего не предопределено".



"До встречи с ними нам еще предстоит сыграть несколько матчей, однако я предвкушаю наше противостояние. Мы выложимся без остатка".



"Для нас это совершенно нормальный жребий. Мы уже показали, что можем добиться положительного результата против них дома, хотя это и сложно — но это хорошая новость для обеих команд".



"Так и должно быть в 1/4 финала. Было изначально ясно, что нам попадется сильная команда. И нам попался "Манчестер Сити". Хорошая вещь в том, что мы лучше всех их знаем. Это не так замечательно для Англии, потому что только одна команда сможет пройти в полуфинал. Однако мы постараемся изо всех сил".



"Знаю, болельщики великолепно поддерживают нас на выезде, потому в ответном матче тоже будет отличная атмосфера. Встречаются две действительно хороших команды, и это будет большое испытание для обеих — так, как и положено", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".