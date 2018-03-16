Моуриньо ответил своим критикам

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо ответил на критику, которая на него обрушилась после вылета из Лиги Чемпионов.

Проиграв дома "Севилье" со счетом 1:2 во вторник вечером, "красные дьяволы" завершили свою европейскую кампанию. Еще больше, чем вылет из турнира, болельщиков расстроила та трусливая манера, в которой "Юнайтед" провел оба матча с испанской команде.

На своей пресс-конференции в пятницу Моуриньо произнес 12-минутный монолог, заявив, что не собирается бежать от критики.

"Я не собираюсь убегать, исчезать или плакать, потому что услышал какой-то недовольный гул в свой адрес. Я не исчезну из подтрибунного тоннеля и не отправлюсь немедленно в бега — в следующем матче я буду первым, кто выйдет на публику, и я не боюсь своих обязанностей".

"Когда мне было 20, я был никем в футболе, я был чьим-то сыном и обладал большой гордостью. Теперь мне 55, и я тот, кем являюсь. Я добился того, чего добился, благодаря трудолюбию, таланту и своему характеру. Поэтому я могу понять, когда против меня объединяются люди. Я понимаю это много, много, много лет, потому что людям, которые меня не любят, действительно тяжело. "Опять он, опять он побеждает", — так думают они".

"Вот уже 10 месяцев, как я ничего не выигрываю. Свой последний трофей я выиграл 10 месяцев назад. С тех пор я победил "Ливерпуль" и "Челси", также я уступил "Севильи" — теперь их момент быть счастливыми. Мое религиозное образование научило меня быть счастливым, когда счастливы другие, даже если они твои враги, поэтому я счастливый человек", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 16.03.2018 19:39 # manutd-20champ
    просто ангел

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  2. sausage 16.03.2018 19:27 # sausage
    Красавец! Мог бы просто сказать: идите все нахуй. А он всё расписал журналюгам и дал им хлеба.

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  3. liverfun 16.03.2018 19:25 # liverfun
    верно говорит, принял середнячка крепкого и показывает их максимум, какие могут быть претензии?

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  4. r-n 16.03.2018 19:17 # r-n
    Если бы он так к играм готовился, как к интервью - может дела лучше бы шли.

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  5. chelsea4everr 16.03.2018 19:11 # chelsea4everr
    Ладно его гнобить. Сизоносый вобще в 12 году не вышел из группы бенфика базель и оцелул

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  6. quavo 16.03.2018 19:01 # quavo
    переводчик скатился. в псж ему дорога

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