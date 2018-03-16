Моуриньо ответил своим критикам

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо ответил на критику, которая на него обрушилась после вылета из Лиги Чемпионов.

Проиграв дома "Севилье" со счетом 1:2 во вторник вечером, "красные дьяволы" завершили свою европейскую кампанию. Еще больше, чем вылет из турнира, болельщиков расстроила та трусливая манера, в которой "Юнайтед" провел оба матча с испанской команде.



На своей пресс-конференции в пятницу Моуриньо произнес 12-минутный монолог, заявив, что не собирается бежать от критики.



"Я не собираюсь убегать, исчезать или плакать, потому что услышал какой-то недовольный гул в свой адрес. Я не исчезну из подтрибунного тоннеля и не отправлюсь немедленно в бега — в следующем матче я буду первым, кто выйдет на публику, и я не боюсь своих обязанностей".



"Когда мне было 20, я был никем в футболе, я был чьим-то сыном и обладал большой гордостью. Теперь мне 55, и я тот, кем являюсь. Я добился того, чего добился, благодаря трудолюбию, таланту и своему характеру. Поэтому я могу понять, когда против меня объединяются люди. Я понимаю это много, много, много лет, потому что людям, которые меня не любят, действительно тяжело. "Опять он, опять он побеждает", — так думают они".



"Вот уже 10 месяцев, как я ничего не выигрываю. Свой последний трофей я выиграл 10 месяцев назад. С тех пор я победил "Ливерпуль" и "Челси", также я уступил "Севильи" — теперь их момент быть счастливыми. Мое религиозное образование научило меня быть счастливым, когда счастливы другие, даже если они твои враги, поэтому я счастливый человек", — цитирует Моуриньо Sky Sports.