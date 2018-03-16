Варан подтвердил интерес "Юнайтед"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан подтвердил, что "Манчестер Юнайтед" заинтересован в его услугах.

Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо является большим поклонником Варана, которого он в свое время и пригласил в "Реал".



В период работы на "Олд Траффорд" Моуриньо приобрел уже двух игроков в центр обороны, потратив 61 миллион фунтов на Эрика Байи и Виктора Линделефа, однако слухи об интересе "Юнайтед" к Рафаэлю не утихают. Как оказалось теперь, эти слухи небезосновательны.



"Нет, я не контактировал непосредственно с Моуриньо. У нас были контакты, но не прямые", — сообщил Варан El Larguero.

