Варан подтвердил интерес "Юнайтед"
Защитник "Реала" Рафаэль Варан подтвердил, что "Манчестер Юнайтед" заинтересован в его услугах.
Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо является большим поклонником Варана, которого он в свое время и пригласил в "Реал".
В период работы на "Олд Траффорд" Моуриньо приобрел уже двух игроков в центр обороны, потратив 61 миллион фунтов на Эрика Байи и Виктора Линделефа, однако слухи об интересе "Юнайтед" к Рафаэлю не утихают. Как оказалось теперь, эти слухи небезосновательны.
"Нет, я не контактировал непосредственно с Моуриньо. У нас были контакты, но не прямые", — сообщил Варан El Larguero.
16.03.2018 18:00
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Да слабый он защ
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