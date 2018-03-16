Куртуа обещает провести следующий сезон в "Челси"

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа дал понять, что смена клуба не входит в его планы, и следующий сезон он планирует отыграть на "Стэмфорд Бридж".

Как известно, действующее соглашение игрока сборной Бельгии истекает уже в следующем году. По ходу этого сезона Куртуа делал противоречивые намеки относительно своего будущего — например, утверждая, что "его сердце в Мадриде".



По слухам, самый серьезный интерес к 25-летнему голкиперу проявляют "Реал" и ПСЖ, однако Тибо пока не готов покинуть "Челси".



"Я предан "Челси". У меня есть контракт до следующего года, и я буду здесь в следующем году. Я буду стараться показывать свою лучшую игру".



"Конечно, мы пока не продлили контракт, но я не думаю, что сейчас подходящий момент для этого. Лучше дождаться окончания сезона. Я лишь могу сказать, что предан "Челси" и планирую выступать здесь в следующем году", — сообщил Куртуа Evening Standard.