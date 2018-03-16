Куртуа обещает провести следующий сезон в "Челси"
Голкипер "Челси" Тибо Куртуа дал понять, что смена клуба не входит в его планы, и следующий сезон он планирует отыграть на "Стэмфорд Бридж".
Как известно, действующее соглашение игрока сборной Бельгии истекает уже в следующем году. По ходу этого сезона Куртуа делал противоречивые намеки относительно своего будущего — например, утверждая, что "его сердце в Мадриде".
По слухам, самый серьезный интерес к 25-летнему голкиперу проявляют "Реал" и ПСЖ, однако Тибо пока не готов покинуть "Челси".
"Я предан "Челси". У меня есть контракт до следующего года, и я буду здесь в следующем году. Я буду стараться показывать свою лучшую игру".
"Конечно, мы пока не продлили контракт, но я не думаю, что сейчас подходящий момент для этого. Лучше дождаться окончания сезона. Я лишь могу сказать, что предан "Челси" и планирую выступать здесь в следующем году", — сообщил Куртуа Evening Standard.
16.03.2018 17:00
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Ещё пару месяцев назад все надрачивали на носатого, топом мирового уровня называли, а сейчас что? Говно? Не нужен? Тоже глоры, бля. Я вот в Мимолета верю, на лавке посидит, шары погоняет, а потом скинет Кариеса с трона, инфа сотка
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Не надо, пожалуйста.
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Звучит как угроза
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Долбоеб, наоборот сваливай а Реал пока спрос есть. А челси себе нормального кипера купит
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ништяяяяяяяяяяяяяяяк
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лучше тебя продать, и желательно туда, куда ты совершенно не хочешь, в Зенит! %)
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Жаль, надеюсь на банке
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еее роокккккк
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а ты уже особо никому и не нужен теперь !
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