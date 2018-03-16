Куртуа обещает провести следующий сезон в "Челси"

Тибо Куртуа Голкипер "Челси" Тибо Куртуа дал понять, что смена клуба не входит в его планы, и следующий сезон он планирует отыграть на "Стэмфорд Бридж".

Как известно, действующее соглашение игрока сборной Бельгии истекает уже в следующем году. По ходу этого сезона Куртуа делал противоречивые намеки относительно своего будущего — например, утверждая, что "его сердце в Мадриде".

По слухам, самый серьезный интерес к 25-летнему голкиперу проявляют "Реал" и ПСЖ, однако Тибо пока не готов покинуть "Челси".

"Я предан "Челси". У меня есть контракт до следующего года, и я буду здесь в следующем году. Я буду стараться показывать свою лучшую игру".

"Конечно, мы пока не продлили контракт, но я не думаю, что сейчас подходящий момент для этого. Лучше дождаться окончания сезона. Я лишь могу сказать, что предан "Челси" и планирую выступать здесь в следующем году", — сообщил Куртуа Evening Standard.



Метки Куртуа, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. sirozhka-ne 16.03.2018 17:58 # sirozhka-ne
    Ещё пару месяцев назад все надрачивали на носатого, топом мирового уровня называли, а сейчас что? Говно? Не нужен? Тоже глоры, бля. Я вот в Мимолета верю, на лавке посидит, шары погоняет, а потом скинет Кариеса с трона, инфа сотка

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  2. ccchelsea 16.03.2018 17:58 # ccchelsea
    Не надо, пожалуйста.

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  3. rentv 16.03.2018 17:35 # rentv
    Звучит как угроза

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  4. stepan-jam-boss 16.03.2018 17:33 # stepan-jam-boss
    Долбоеб, наоборот сваливай а Реал пока спрос есть. А челси себе нормального кипера купит

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  5. rap-woiska 16.03.2018 17:29 # rap-woiska
    ништяяяяяяяяяяяяяяяк

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  6. h22o 16.03.2018 17:25 # h22o
    лучше тебя продать, и желательно туда, куда ты совершенно не хочешь, в Зенит! %)

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  7. artu-19 16.03.2018 17:06 # artu-19
    Жаль, надеюсь на банке

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  8. kos9k 16.03.2018 17:06 # kos9k
    еее роокккккк

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  9. gurskianton 16.03.2018 17:02 # gurskianton
    а ты уже особо никому и не нужен теперь !

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