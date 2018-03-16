Маркос Рохо заключил новый контракт с "Юнайтед"

Маркос Рохо Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо заключил со своим клубом новый контракт до июня 2021. Соглашение также предусматривает опцию продления на 12 месяцев.

Рохо защищает цвета "красных дьяволов" с августа 2014, когда он был куплен у "Спортинга". За это время Маркос успел выиграть с "Юнайтед" Кубок Англии, Кубок Лиги, Лигу Европы и Суперкубок Англии.

Этот сезон омрачен для 27-летнего аргентинца различными травмами. В рамках Премьер-Лиги Маркос провел всего семь матчей, но при этом остается в планах главного тренера Жозе Моуриньо, что и подтверждает новый контракт.

"На протяжении пары последних сезонов Маркос постоянно прибавлял и всегда демонстрировал огромный профессионализм. И хотя травмы заставили его пропустить несколько последних недель, Маркос упорно трудится над возвращением в форму. Он всегда готов идти на жертвы ради клуба, и я рад, что он заключил новый контракт", — сообщил Моуриньо.



Метки контракт, Манчестер Юнайтед, Рохо

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2018 16:20

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  1. carrick-16 16.03.2018 16:47 # carrick-16
    Мля лучше бы Мату продлили.

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  2. mikkiynwa 16.03.2018 16:34 # mikkiynwa
    Пемос, поздравляю!

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  3. manutd-20champ 16.03.2018 16:25 # manutd-20champ
    калич стеклянный, больше банку греет чем играет

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