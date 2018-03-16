Почеттино считает Алли лучшим молодым игроком мира

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает плеймейкера Деле Алли лучшим в своей возрастной категории.

В этом сезоне 21-летний Алли подвергается жесточайшей критике. У ненавистников Деле два аргумента: во-первых, англичанин реже отмечается голами; во-вторых, уже несколько раз попадался на симуляции.



Несмотря на это, Почеттино продолжает защищать своего протеже. Более того, Маурисио уверен, что Алли – лучший игрок мира в своей возрастной категории.



"Если сравнивать Деле Алли с другими игроками, то, думаю, он лучший в своей возрастной категории. Это касается и результативных передач, и просто игровой формы. Я не понимаю, почему его все так критикуют. Самое главное, что до этого не опустимся мы", - сообщил Почеттино Sky Sports.