"Арсенал" узнал соперника по четвертьфиналу Лиги Европы

В пятницу в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. Представляющий Премьер-Лигу "Арсенал" сыграет с московским ЦСКА.

В сезоне-2006/2007 команды уже встречались между собой в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. В Лондоне "Арсенал" не смог реализовать ощутимое преимущество и сыграл вничью 0:0, а в Москве уступил с разницей в один мяч.



Шанс поквитаться за эту неудачу и заодно приблизиться к трофею представится "канонирам" в четвертьфинале Лиги Европы. Первый матч с ЦСКА пройдет 5 апреля на "Эмирейтс", ответная игра – через неделю в России.



Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы



"РБ Лейпциг" (Германия) – "Марсель" (Франция)

"Арсенал" (Англия) – ЦСКА (Россия)

"Атлетико" (Испания) – "Спортинг" (Португалия)

"Лацио" (Италия) – "РБ Зальцбург" (Австрия)