"Арсенал" узнал соперника по четвертьфиналу Лиги Европы

Жеребьевка Лиги Европы В пятницу в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. Представляющий Премьер-Лигу "Арсенал" сыграет с московским ЦСКА.

В сезоне-2006/2007 команды уже встречались между собой в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. В Лондоне "Арсенал" не смог реализовать ощутимое преимущество и сыграл вничью 0:0, а в Москве уступил с разницей в один мяч.

Шанс поквитаться за эту неудачу и заодно приблизиться к трофею представится "канонирам" в четвертьфинале Лиги Европы. Первый матч с ЦСКА пройдет 5 апреля на "Эмирейтс", ответная игра – через неделю в России.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы

"РБ Лейпциг" (Германия) – "Марсель" (Франция)
"Арсенал" (Англия) – ЦСКА (Россия)
"Атлетико" (Испания) – "Спортинг" (Португалия)
"Лацио" (Италия) – "РБ Зальцбург" (Австрия)



Метки Арсенал, жеребьевки, Лига Европы

Автор foxmcfc   

Дата 16.03.2018 15:15

Количество просмотров Просмотров: 3128

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  1. canonirkz 16.03.2018 15:28 # canonirkz
    Полуфиналисты в первом ряду

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  2. chelsealondon 16.03.2018 15:27 # chelsealondon
    Полуфиналы шляпа....

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  3. reams 16.03.2018 15:27 # reams
    Мде..

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  4. wengerrrro 16.03.2018 15:26 # wengerrrro
    две равные пары и атлеты+аснл в полуфинале
    скорее лацио и лейпциг, хотя хз

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  5. mersisaydka89 16.03.2018 15:24 # mersisaydka89
    А у победителя ЛЕ как с ЛЧ на след сезон? Автоматом или через квалу? Или как?

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  6. jety 16.03.2018 15:21 # jety
    Фанаты обжёванного, а где ваша обоссанная помоечка? Финал Мончестер - чуйси и ниипет.

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  7. ganinilyha 16.03.2018 15:19 # ganinilyha
    Ну норм, нагнут коней

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  8. fc-zenit 16.03.2018 15:17 # fc-zenit
    в финале ЛЕ встретятся Ред Булы короч.

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  9. j-silver 16.03.2018 15:17 # j-silver
    украинским топ-клубам хороший жребий достался

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