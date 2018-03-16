"Арсенал" узнал соперника по четвертьфиналу Лиги Европы
В пятницу в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. Представляющий Премьер-Лигу "Арсенал" сыграет с московским ЦСКА.
В сезоне-2006/2007 команды уже встречались между собой в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. В Лондоне "Арсенал" не смог реализовать ощутимое преимущество и сыграл вничью 0:0, а в Москве уступил с разницей в один мяч.
Шанс поквитаться за эту неудачу и заодно приблизиться к трофею представится "канонирам" в четвертьфинале Лиги Европы. Первый матч с ЦСКА пройдет 5 апреля на "Эмирейтс", ответная игра – через неделю в России.
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы
"РБ Лейпциг" (Германия) – "Марсель" (Франция)
"Арсенал" (Англия) – ЦСКА (Россия)
"Атлетико" (Испания) – "Спортинг" (Португалия)
"Лацио" (Италия) – "РБ Зальцбург" (Австрия)
16.03.2018 15:15
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Последние комментарии:
Полуфиналисты в первом ряду
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Полуфиналы шляпа....
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Мде..
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две равные пары и атлеты+аснл в полуфинале
скорее лацио и лейпциг, хотя хз
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А у победителя ЛЕ как с ЛЧ на след сезон? Автоматом или через квалу? Или как?
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Фанаты обжёванного, а где ваша обоссанная помоечка? Финал Мончестер - чуйси и ниипет.
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Ну норм, нагнут коней
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в финале ЛЕ встретятся Ред Булы короч.
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украинским топ-клубам хороший жребий достался
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