Рэмси: "Мой контракт – не приоритет для "Арсенала"

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси посетовал, что подписание с ним нового контракта не входит в приоритеты клуба.

Перед ответной игрой с "Миланом" в Лиге Европы рулевой "канониров" Арсен Венгер отметил, что ситуация с контрактом Рэмси не изменилась. Даже если сторонам не удастся прийти к соглашению летом, "Арсенал" не продаст 27-летнего игрока за год до истечения сделки.



В ответ Аарон пожаловался, что подписание с ним нового контракта даже не стоит у клуба на повестке дня. "Арсенал" предпочитает провести переговоры с другими игроками, прежде чем заняться будущим Рэмси.



"Насчет нового контракта мне даже нечего комментировать. Думаю, клуб очень занят переговорами с другими игроками. Сделка со мной у них не в приоритете", - цитирует Рэмси BT Sport.



Подтверждая слова Рэмси, издание Daily Mirror сообщает, что "Арсенал" хотел бы сперва продлить сотрудничество с Мохамедом Эльнени. Еще летом "канониры" были готовы расстаться с египтянином, но во второй половине сезона полузащитник вновь проявил себя, благодаря чему заслужил новую сделку.