"Сити" и "Ливерпуль" сыграют друг с другом в 1/4 финала Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов В пятницу в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов. Представляющие Англию "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграют друг с другом на этой стадии турнира.

Ранее в этом сезоне "горожане" и "красные" уже дважды встречались друг с другом в рамках Премьер-Лиги. В сентябре "Ливерпуль" был бит в Манчестере со счетом 5:0, но в январе взял реванш дома (4:3).

Первый матч в рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов будет сыгран 3-4 апреля на "Энфилде", ответный — через неделю на "Этихад".

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов

"Барселона" (Испания) — "Рома" (Италия)
"Севилья" (Испания) — "Бавария" (Германия)
"Ювентус" (Италия) — "Реал" (Испания)
"Ливерпуль" (Англия) — "Манчестер Сити" (Англии)



Метки жеребьевка, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2018 14:20

Количество просмотров Просмотров: 9112

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Последние комментарии:




  1. al-faarabi 16.03.2018 16:32 # al-faarabi
    руссика опять обоссали

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  2. keremet 16.03.2018 16:29 # keremet
    Клопп опечалит Пепа

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  3. muaxaxaxa 16.03.2018 16:28 # muaxaxaxa
    Барсе и баварии полегче соперники достались.

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  4. al-faarabi 16.03.2018 16:23 # al-faarabi
    у русских есть возможность воочию посмотреть на самый лучший клуб в мире

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  5. stavluiordinar 16.03.2018 16:19 # stavluiordinar
    Ливерпуль в 2017-2018 возьмет лч. Пишу из 2046.

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  6. suarezov 16.03.2018 16:19 # suarezov
    Шансы всегда 50/50. В свой лучший день пройдем Сити

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  7. budun 16.03.2018 16:16 # budun
    некие хакеры слили в сеть стендап программу хазрета :
    https://www.anekdot.ru/

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  8. denk 16.03.2018 16:10 # denk
    ничего не меняется... в финале Реал, Барса, Бавария и переменный ноунейм...

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  9. khazret 16.03.2018 16:05 # khazret
    Встречаются два мужика.
    - Вась! Хочешь водки?
    - Ты знаешь, я всегда не против. Но вчера я так напился, так напился, что сегодня ну совсем водки не хочу!
    - Может, тебе сигарету дать?
    - Я вообще-то много курю, но вчера столько выкурил, что сегодня ну совсем курить не хочу!
    - А хочешь, я тебя в жопу трахну?
    - Ты что, с ума сошел? Не хочу, конечно…
    - Да, насыщенный у тебя вчера был денек….

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  10. keremet 16.03.2018 16:03 # keremet
    с сити главное чтобы Ловрена не было, и пз нужна мобильная АОЧ Хэндо Вейни норм было бы, Милнер будет тяжеловат

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  11. anti-skvozer 16.03.2018 16:01 # anti-skvozer
    ну, хоть апл в полуфинал заглянет.

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  12. mersisaydka89 16.03.2018 15:56 # mersisaydka89
    Во прикол, если Челси на 5 месте закончит, а Арс ЛЕ возьмет
    Абыдна будет кому-то

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  13. j-silver 16.03.2018 15:43 # j-silver
    ах ах вулвич не поедет в Россию на матч с цска из-за ситации со скрипалем и им будет засчитано тех.поражение 3-0. Изи гейм для коней

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  14. liver-winner 16.03.2018 15:38 # liver-winner
    УЕФА это коммерческий проект, жребием тут и не пахнет. Кассовые и рейтинговые клубы это Барселона, Реал, поэтому их раздельно делают. Бавария тоже не бедолаги. Остался только нувориш Сити, который видать готов оплатить билет (благо Пеп знает правила игры). Ну а Ливерпуль опять в роли Робин Гуда (Клопп платит только по делу, соответственно как спонсор никакой). Ну а "типа жребий" узаконил все эти бизнес движения.
    Если Ливерпуль выиграет у себя дома Сити, ничего страшного. В ответной игре судьи подсуетятся...
    Но в душе мы все романтики.
    Пожалуйста, не отвечайте на этот коммент с использованием синонимов человеческих экскрементов

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  15. wengerrrro 16.03.2018 15:37 # wengerrrro
    посмотрел обзор лион 2-3 цска
    первый гол лиона забит после того, как мяч вышел за пределы поля, причем допольнительный судья стоит в 2х метрах от точки эпизода
    я куею

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  16. bratella 16.03.2018 15:31 # bratella
    Плохо то, что перед ответной встречей игра с Эве

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  17. reams 16.03.2018 15:29 # reams
    Ничего другого от ХУЕФА ждать и не приходилось, свели двух сильнейших англов между собой, мде

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  18. keita 16.03.2018 15:26 # keita
    Хреновый жребий конечно. Но есть и плюсы. Например можно писать, что мы бы выи6али Барселону, Реал или Баварию если бы попали на них.

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  19. mersisaydka89 16.03.2018 15:23 # mersisaydka89
    Как же все-таки ахуенно, что олимпиада эта ссаная закончилась
    Теперь только футбол, только хардкор

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  20. keremet 16.03.2018 15:19 # keremet
    Юрген Клопп: «Не думаю, что в «Ман Сити» перед жеребьевкой считали «Ливерпуль» лучшим вариантом»

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