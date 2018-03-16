"Сити" и "Ливерпуль" сыграют друг с другом в 1/4 финала Лиги Чемпионов

В пятницу в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов. Представляющие Англию "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграют друг с другом на этой стадии турнира.

Ранее в этом сезоне "горожане" и "красные" уже дважды встречались друг с другом в рамках Премьер-Лиги. В сентябре "Ливерпуль" был бит в Манчестере со счетом 5:0, но в январе взял реванш дома (4:3).



Первый матч в рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов будет сыгран 3-4 апреля на "Энфилде", ответный — через неделю на "Этихад".



Жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов



"Барселона" (Испания) — "Рома" (Италия)

"Севилья" (Испания) — "Бавария" (Германия)

"Ювентус" (Италия) — "Реал" (Испания)

"Ливерпуль" (Англия) — "Манчестер Сити" (Англии)