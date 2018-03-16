"Сити" и "Ливерпуль" сыграют друг с другом в 1/4 финала Лиги Чемпионов
В пятницу в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов. Представляющие Англию "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграют друг с другом на этой стадии турнира.
Ранее в этом сезоне "горожане" и "красные" уже дважды встречались друг с другом в рамках Премьер-Лиги. В сентябре "Ливерпуль" был бит в Манчестере со счетом 5:0, но в январе взял реванш дома (4:3).
Первый матч в рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов будет сыгран 3-4 апреля на "Энфилде", ответный — через неделю на "Этихад".
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов
"Барселона" (Испания) — "Рома" (Италия)
"Севилья" (Испания) — "Бавария" (Германия)
"Ювентус" (Италия) — "Реал" (Испания)
"Ливерпуль" (Англия) — "Манчестер Сити" (Англии)
16.03.2018 14:20
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Последние комментарии:
руссика опять обоссали
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Клопп опечалит Пепа
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Барсе и баварии полегче соперники достались.
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у русских есть возможность воочию посмотреть на самый лучший клуб в мире
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Ливерпуль в 2017-2018 возьмет лч. Пишу из 2046.
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Шансы всегда 50/50. В свой лучший день пройдем Сити
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некие хакеры слили в сеть стендап программу хазрета :
https://www.anekdot.ru/
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ничего не меняется... в финале Реал, Барса, Бавария и переменный ноунейм...
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Встречаются два мужика.
- Вась! Хочешь водки?
- Ты знаешь, я всегда не против. Но вчера я так напился, так напился, что сегодня ну совсем водки не хочу!
- Может, тебе сигарету дать?
- Я вообще-то много курю, но вчера столько выкурил, что сегодня ну совсем курить не хочу!
- А хочешь, я тебя в жопу трахну?
- Ты что, с ума сошел? Не хочу, конечно…
- Да, насыщенный у тебя вчера был денек….
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с сити главное чтобы Ловрена не было, и пз нужна мобильная АОЧ Хэндо Вейни норм было бы, Милнер будет тяжеловат
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ну, хоть апл в полуфинал заглянет.
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Во прикол, если Челси на 5 месте закончит, а Арс ЛЕ возьмет
Абыдна будет кому-то
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ах ах вулвич не поедет в Россию на матч с цска из-за ситации со скрипалем и им будет засчитано тех.поражение 3-0. Изи гейм для коней
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УЕФА это коммерческий проект, жребием тут и не пахнет. Кассовые и рейтинговые клубы это Барселона, Реал, поэтому их раздельно делают. Бавария тоже не бедолаги. Остался только нувориш Сити, который видать готов оплатить билет (благо Пеп знает правила игры). Ну а Ливерпуль опять в роли Робин Гуда (Клопп платит только по делу, соответственно как спонсор никакой). Ну а "типа жребий" узаконил все эти бизнес движения.
Если Ливерпуль выиграет у себя дома Сити, ничего страшного. В ответной игре судьи подсуетятся...
Но в душе мы все романтики.
Пожалуйста, не отвечайте на этот коммент с использованием синонимов человеческих экскрементов
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посмотрел обзор лион 2-3 цска
первый гол лиона забит после того, как мяч вышел за пределы поля, причем допольнительный судья стоит в 2х метрах от точки эпизода
я куею
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Плохо то, что перед ответной встречей игра с Эве
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Ничего другого от ХУЕФА ждать и не приходилось, свели двух сильнейших англов между собой, мде
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Хреновый жребий конечно. Но есть и плюсы. Например можно писать, что мы бы выи6али Барселону, Реал или Баварию если бы попали на них.
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Как же все-таки ахуенно, что олимпиада эта ссаная закончилась
Теперь только футбол, только хардкор
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Юрген Клопп: «Не думаю, что в «Ман Сити» перед жеребьевкой считали «Ливерпуль» лучшим вариантом»
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