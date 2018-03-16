Ибрагимович надеется сыграть в остатке сезона

Златан Ибрагимович Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович, наконец, решил проблемы с коленом. Теперь швед надеется сыграть в остатке сезона.

Длительное отсутствие Ибрагимовича привело к разговорам о конфликте между 36-летним игроком и главным тренером МЮ Жозе Моуриньо. Эту версию накануне выдвинул бывший нападающий "Челси" Адриан Муту.

Однако после объявления о сотрудничестве с Samsung, в рамках которого Златан будет представлять продукты южнокорейской компании, нападающий рассказал, что залечил повреждение.

Нападающий, сыгравший в этом сезоне всего 105 минут в рамках Премьер-Лиги, надеется вернуться на поле в остатке кампании. Ибрагимович не исключает, что поедет на Чемпионат Мира в России со сборной Швециии, если наберет достойную форму в МЮ.




Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 16.03.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 16.03.2018 14:04 # mancunia-planet
    сыграет, в финале ЛЧ обязательно, ща как раз жеребьёвка

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  2. hammersmith 16.03.2018 14:02 # hammersmith
    кто такой? чо за ибрагимочич?

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