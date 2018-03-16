"Бавария" вышла на контакт с Почеттино

Маурисио Почеттино Бывший полузащитник "Ливерпуля" Дитмар Хаманн утверждает, что "Бавария" уже вышла на контакт с главным тренером "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Как известно, по окончании сезона мюнхенский клуб покинет Юпп Хайнкес, согласившийся лишь на краткосрочный контракт с "Баварией" в октябре. Сейчас чемпионы Бундеслиги присматриваются к кандидатам на замену 72-летнему тренеру.

Сам Хайнкес предложил боссам "Баварии" рассмотреть кандидатуру экс-рулевого "Боруссии" Томаса Тухеля. Однако Хаманн, выступавший в Англии за "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", знает, что мюнхенцы уже вышли на контакт с Почеттино.

"Я знаю, что "Бавария" уже контактирует с Почеттино, и он является одним из кандидатов. Люди говорят, что тренером "Баварии" должен быть немец, но я так не думаю. Они должны выбрать наиболее сильного тренера из имеющихся. И сейчас им является именно Почеттино", - сообщил Хаманн Sky.



Метки Почеттино, Тоттенхэм, Хаманн

Автор foxmcfc   

Дата 16.03.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. liverfun 16.03.2018 13:54 # liverfun
    Для баварии то норм вариант, а вот захочет ли покетино играть в чемпе одной команды - это вопрос. Хотя может захочет опыта набраться в большом клубе, иметь команду постоянно претендующую на победу в лч, а потом и в реаль съебет через несколько лет, а петушки опять на дно уйдут

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  2. kara-balapan 16.03.2018 13:40 # kara-balapan
    Если назначат буду очень рад за покетино

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  3. knvlay 16.03.2018 13:27 # knvlay
    Подходящая кандидатура.

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  4. budun 16.03.2018 13:17 # budun
    топово, заслужил повышение

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  5. j-silver 16.03.2018 13:17 # j-silver
    ору в почеттино с баварии. сделает их таким же вечно перспективным ни на что не претендующим середняком

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  6. tursa 16.03.2018 13:15 # tursa
    им в идеале клопп нужен, но что есть то есть

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