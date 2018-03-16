"Бавария" вышла на контакт с Почеттино

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Дитмар Хаманн утверждает, что "Бавария" уже вышла на контакт с главным тренером "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Как известно, по окончании сезона мюнхенский клуб покинет Юпп Хайнкес, согласившийся лишь на краткосрочный контракт с "Баварией" в октябре. Сейчас чемпионы Бундеслиги присматриваются к кандидатам на замену 72-летнему тренеру.



Сам Хайнкес предложил боссам "Баварии" рассмотреть кандидатуру экс-рулевого "Боруссии" Томаса Тухеля. Однако Хаманн, выступавший в Англии за "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", знает, что мюнхенцы уже вышли на контакт с Почеттино.



"Я знаю, что "Бавария" уже контактирует с Почеттино, и он является одним из кандидатов. Люди говорят, что тренером "Баварии" должен быть немец, но я так не думаю. Они должны выбрать наиболее сильного тренера из имеющихся. И сейчас им является именно Почеттино", - сообщил Хаманн Sky.