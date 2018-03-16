Мончи считает "Сити" сильнейшей командой ЛЧ

Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи заявил, что считает "Манчестер Сити" сильнейшей командой в Лиге Чемпионов.

Сегодня в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов, куда отобралась и "Рома", и "Сити". Мончи хотел бы избежать встречи с командой Пепа Гвардиолы, которую считает главным фаворитом турнира.



"Мне тяжело выбрать команду, которая имеет самые высокие шансы на победу. Я лишь уверен, что с любой у нас будут проблемы".



"Реал" выиграл три Лиги Чемпионов за последние четыре года, но если выбирать сильнейшую команду прямо сейчас, то я отдам предпочтение "Сити". Они развили невероятный менталитет победителей", - сообщил Мончи Radio Roma.