Мончи считает "Сити" сильнейшей командой ЛЧ
Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи заявил, что считает "Манчестер Сити" сильнейшей командой в Лиге Чемпионов.
Сегодня в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов, куда отобралась и "Рома", и "Сити". Мончи хотел бы избежать встречи с командой Пепа Гвардиолы, которую считает главным фаворитом турнира.
"Мне тяжело выбрать команду, которая имеет самые высокие шансы на победу. Я лишь уверен, что с любой у нас будут проблемы".
"Реал" выиграл три Лиги Чемпионов за последние четыре года, но если выбирать сильнейшую команду прямо сейчас, то я отдам предпочтение "Сити". Они развили невероятный менталитет победителей", - сообщил Мончи Radio Roma.
16.03.2018 12:00
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