Мончи считает "Сити" сильнейшей командой ЛЧ

Манчестер Сити Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи заявил, что считает "Манчестер Сити" сильнейшей командой в Лиге Чемпионов.

Сегодня в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/4 финала Лиги Чемпионов, куда отобралась и "Рома", и "Сити". Мончи хотел бы избежать встречи с командой Пепа Гвардиолы, которую считает главным фаворитом турнира.

"Мне тяжело выбрать команду, которая имеет самые высокие шансы на победу. Я лишь уверен, что с любой у нас будут проблемы".

"Реал" выиграл три Лиги Чемпионов за последние четыре года, но если выбирать сильнейшую команду прямо сейчас, то я отдам предпочтение "Сити". Они развили невероятный менталитет победителей", - сообщил Мончи Radio Roma.




Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 16.03.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 243

Загрузка...

Поиск: