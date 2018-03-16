Саутгейт не знает, кто будет его вратарем на Чемпионате Мира
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что пока не знает, кто будет его вратарем на Чемпионате Мира в России.
Накануне первый вызов в команду "трех львов" получил голкипер "Бернли" Ник Поуп. Конкуренцию ему составят вратарь "Стоука" Джек Бутланд, Джордан Пикфорд из "Эвертона" и выступающий с переменным успехом за "Вест Хэм" Джо Харт.
И если раньше Харту было гарантировано место в стартовом составе англичан, то сейчас ситуация изменилась. За три месяца до Чемпионата Мира Саутгейт не знает, кто будет его основным вратарем в России.
"Позиция первого номера может достаться кому угодно. Джо столкнулся с неприятностями в "Вест Хэме" и какое-то время не попадал в состав после назначения Дэвида Мойеса".
"Он обладает самым большим опытом среди наших вратарей, но тот же Ник Поуп демонстрирует потрясающую форму. Сейчас он заслуживает места в заявке", - сообщил Саутгейт BBC.
16.03.2018 11:00
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Последние комментарии:
Поуп 1й, Пикфорд 2ой
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Какого вообще он Харта вызвал??? Он же днарь, но канеш не такой как Куртуа. Сейчас Поуп лучший английский вратарь. Но у Саутгейта яиц не хватит его сделать основным
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Батленда ставьте....Харт дно...
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будет джо, удачи
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так англия же не едет, им правительство вроде запретило
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