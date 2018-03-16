Саутгейт не знает, кто будет его вратарем на Чемпионате Мира

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что пока не знает, кто будет его вратарем на Чемпионате Мира в России.

Накануне первый вызов в команду "трех львов" получил голкипер "Бернли" Ник Поуп. Конкуренцию ему составят вратарь "Стоука" Джек Бутланд, Джордан Пикфорд из "Эвертона" и выступающий с переменным успехом за "Вест Хэм" Джо Харт.



И если раньше Харту было гарантировано место в стартовом составе англичан, то сейчас ситуация изменилась. За три месяца до Чемпионата Мира Саутгейт не знает, кто будет его основным вратарем в России.



"Позиция первого номера может достаться кому угодно. Джо столкнулся с неприятностями в "Вест Хэме" и какое-то время не попадал в состав после назначения Дэвида Мойеса".



"Он обладает самым большим опытом среди наших вратарей, но тот же Ник Поуп демонстрирует потрясающую форму. Сейчас он заслуживает места в заявке", - сообщил Саутгейт BBC.