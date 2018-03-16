Саутгейт не знает, кто будет его вратарем на Чемпионате Мира

Бутланд и Харт Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что пока не знает, кто будет его вратарем на Чемпионате Мира в России.

Накануне первый вызов в команду "трех львов" получил голкипер "Бернли" Ник Поуп. Конкуренцию ему составят вратарь "Стоука" Джек Бутланд, Джордан Пикфорд из "Эвертона" и выступающий с переменным успехом за "Вест Хэм" Джо Харт.

И если раньше Харту было гарантировано место в стартовом составе англичан, то сейчас ситуация изменилась. За три месяца до Чемпионата Мира Саутгейт не знает, кто будет его основным вратарем в России.

"Позиция первого номера может достаться кому угодно. Джо столкнулся с неприятностями в "Вест Хэме" и какое-то время не попадал в состав после назначения Дэвида Мойеса".

"Он обладает самым большим опытом среди наших вратарей, но тот же Ник Поуп демонстрирует потрясающую форму. Сейчас он заслуживает места в заявке", - сообщил Саутгейт BBC.



Метки Саутгейт, сборная Англии

Автор foxmcfc   

Дата 16.03.2018 11:00

Количество просмотров Просмотров: 527

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Последние комментарии:




  1. ilyas777 16.03.2018 12:08 # ilyas777
    Поуп 1й, Пикфорд 2ой

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  2. carrick-16 16.03.2018 11:39 # carrick-16
    Какого вообще он Харта вызвал??? Он же днарь, но канеш не такой как Куртуа. Сейчас Поуп лучший английский вратарь. Но у Саутгейта яиц не хватит его сделать основным

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  3. chelsealondon 16.03.2018 11:31 # chelsealondon
    Батленда ставьте....Харт дно...

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  4. osivori 16.03.2018 11:04 # osivori
    будет джо, удачи

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  5. j-silver 16.03.2018 11:01 # j-silver
    так англия же не едет, им правительство вроде запретило

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