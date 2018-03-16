Конте уверен, что Кубок Англии не спасет его от увольнения
Рулевой "Челси" Антонио Конте заявил, что завоевание Кубка Англии может не спасти его от увольнения в конце сезона.
В этом сезоне у Конте заметно обострились отношения не только с боссами клуба из-за разных взглядов на трансферную политику, но и с собственными игроками. Например, Тибо Куртуа и Эден Азар открыто критикуют тактику итальянского тренера.
Вылет из Лиги Чемпионов и пребывание за пределами топ-4 Премьер-Лиги только усугубляют ситуацию Конте, поэтому Антонио понимает, что победы в Кубке Англии, где в воскресенье "синие" сыграют в 1/4 финала против "Лестера", будет недостаточно, чтобы продлить свое пребывание в клубе на третий год.
"Это не зависит от того, выиграю я трофей или нет. О тренере стоит судить не по победам, а по тому, как он улучшает команду и повышает класс команды. Мы обладаем командой, которая может расти в плане мастерства и опыта. Мы можем стать лучше в каждом аспекте. Я не ищу подтверждение этого в победах. Я продолжаю делать свою работу и осознаю, что делаю ее хорошо", — цитирует Конте The Guardian.
16.03.2018 10:00
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Последние комментарии:
Очкиста в первую очередь в АУТ! пока ценник на нем держится
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>О тренере стоит судить не по победам, а по тому, как он улучшает команду и повышает класс команды.
Пустая башка получает чемпионский состав от предшественника + 400 лямов на его усиление. Ссорится с лидерами, рассылает смски, набирает вместо лидеров морат, бакаёк и джoпакост. Играет навесами на азара в роли ЦФ. Борьба за трофеи окончена в конце ноября.
>Я продолжаю делать свою работу и осознаю, что делаю ее хорошо
Он чё, совсем eбобо?
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если останутся без лч. абромич уволит его 100 про. так как понимает что наемники не будут бится за контиче.
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Ему бы еще усики на фотке и вылитый фюрер в сорок пятом.
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