Конте уверен, что Кубок Англии не спасет его от увольнения

Рулевой "Челси" Антонио Конте заявил, что завоевание Кубка Англии может не спасти его от увольнения в конце сезона.

В этом сезоне у Конте заметно обострились отношения не только с боссами клуба из-за разных взглядов на трансферную политику, но и с собственными игроками. Например, Тибо Куртуа и Эден Азар открыто критикуют тактику итальянского тренера.



Вылет из Лиги Чемпионов и пребывание за пределами топ-4 Премьер-Лиги только усугубляют ситуацию Конте, поэтому Антонио понимает, что победы в Кубке Англии, где в воскресенье "синие" сыграют в 1/4 финала против "Лестера", будет недостаточно, чтобы продлить свое пребывание в клубе на третий год.



"Это не зависит от того, выиграю я трофей или нет. О тренере стоит судить не по победам, а по тому, как он улучшает команду и повышает класс команды. Мы обладаем командой, которая может расти в плане мастерства и опыта. Мы можем стать лучше в каждом аспекте. Я не ищу подтверждение этого в победах. Я продолжаю делать свою работу и осознаю, что делаю ее хорошо", — цитирует Конте The Guardian.