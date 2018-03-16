Венгер считает "Атлетико" фаворитом Лиги Европы

Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что в четвертьфинале Лиги Европы хотел бы избежать встречи с "Атлетико" — фаворитом турнира, на его взгляд.

Еще до победы 3:1 над "Миланом" в четверг вечером Венгер говорил, что уровень Лиги Европы возрос, и теперь выиграть это соревнование стало сложнее, чем в предыдущие годы.

Шагнув в следующий раунд плей-офф и предвкушая намеченную на пятницу жеребьевку, Венгер даже назвал своего фаворита.

"Мы бы определенно хотели избежать "Атлетико". Возможно, "Атлетико" является главным фаворитом турнира, однако мои предпочтения не имеют значения, потому что я не могу ни на что повлиять".

"Давайте дождемся и посмотрим, кто нам попадется. Если это будет "Атлетико", значит "Атлетико", — цитирует Венгера Sky Sports.



Метки Арсенал, Атлетико, Венгер, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2018 09:00

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Последние комментарии:




  1. sheef 16.03.2018 10:16 # sheef
    думаю чтобы повысить значимость турнира могут спецом свести в финале, если конечно никто не вылетит до этого, как ДБ или Лион

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  2. scouser2005 16.03.2018 09:27 # scouser2005
    Зачем такое говорить?

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  3. gringo1990 16.03.2018 09:26 # gringo1990
    Когда жребий?

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  4. recyjoed 16.03.2018 09:06 # recyjoed
    Матрасники как раз и попадутся

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