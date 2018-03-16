Венгер считает "Атлетико" фаворитом Лиги Европы
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что в четвертьфинале Лиги Европы хотел бы избежать встречи с "Атлетико" — фаворитом турнира, на его взгляд.
Еще до победы 3:1 над "Миланом" в четверг вечером Венгер говорил, что уровень Лиги Европы возрос, и теперь выиграть это соревнование стало сложнее, чем в предыдущие годы.
Шагнув в следующий раунд плей-офф и предвкушая намеченную на пятницу жеребьевку, Венгер даже назвал своего фаворита.
"Мы бы определенно хотели избежать "Атлетико". Возможно, "Атлетико" является главным фаворитом турнира, однако мои предпочтения не имеют значения, потому что я не могу ни на что повлиять".
"Давайте дождемся и посмотрим, кто нам попадется. Если это будет "Атлетико", значит "Атлетико", — цитирует Венгера Sky Sports.
16.03.2018 09:00
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Последние комментарии:
думаю чтобы повысить значимость турнира могут спецом свести в финале, если конечно никто не вылетит до этого, как ДБ или Лион
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Зачем такое говорить?
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Когда жребий?
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Матрасники как раз и попадутся
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