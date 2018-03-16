Венгер считает "Атлетико" фаворитом Лиги Европы

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что в четвертьфинале Лиги Европы хотел бы избежать встречи с "Атлетико" — фаворитом турнира, на его взгляд.

Еще до победы 3:1 над "Миланом" в четверг вечером Венгер говорил, что уровень Лиги Европы возрос, и теперь выиграть это соревнование стало сложнее, чем в предыдущие годы.



Шагнув в следующий раунд плей-офф и предвкушая намеченную на пятницу жеребьевку, Венгер даже назвал своего фаворита.



"Мы бы определенно хотели избежать "Атлетико". Возможно, "Атлетико" является главным фаворитом турнира, однако мои предпочтения не имеют значения, потому что я не могу ни на что повлиять".



"Давайте дождемся и посмотрим, кто нам попадется. Если это будет "Атлетико", значит "Атлетико", — цитирует Венгера Sky Sports.