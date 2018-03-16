"Вест Хэм" повысит безопасность на домашних матчах

"Вест Хэм" официально объявил, что к следующему домашнему матчу клуб резко повысит меры безопасности на Лондонском стадионе.

Напомним, предыдущая домашняя игра "молотобойцев" — поражение 0:3 от "Бернли" — была отмечена массовыми беспорядками. Полиция и стюарды оказались в явном меньшинстве, чтобы контролировать разъяренную толпу.



Однако произошедшее стало уроком для клуба. Как сообщает BBC, в четверг представители "Вест Хэма" провели совещание с полицией, муниципальными властями, владельцами и операторами стадиона.



По итогам совещания было решено увеличить количество стюардов и офицеров полиции, а также установить более тщательный контроль по периметру поля, чтобы исключить вмешательство посторонних лиц, как это было в матче с "Бернли".



Реализовать задуманное "Вест Хэм" постарается в поединке Премьер-Лиги против "Саутгемптона" 31 марта. Отметим, что ранее "молотобойцы" пригрозили нарушителям порядка вечным запретом на посещение своих матчей.