"Вест Хэм" повысит безопасность на домашних матчах
"Вест Хэм" официально объявил, что к следующему домашнему матчу клуб резко повысит меры безопасности на Лондонском стадионе.
Напомним, предыдущая домашняя игра "молотобойцев" — поражение 0:3 от "Бернли" — была отмечена массовыми беспорядками. Полиция и стюарды оказались в явном меньшинстве, чтобы контролировать разъяренную толпу.
Однако произошедшее стало уроком для клуба. Как сообщает BBC, в четверг представители "Вест Хэма" провели совещание с полицией, муниципальными властями, владельцами и операторами стадиона.
По итогам совещания было решено увеличить количество стюардов и офицеров полиции, а также установить более тщательный контроль по периметру поля, чтобы исключить вмешательство посторонних лиц, как это было в матче с "Бернли".
Реализовать задуманное "Вест Хэм" постарается в поединке Премьер-Лиги против "Саутгемптона" 31 марта. Отметим, что ранее "молотобойцы" пригрозили нарушителям порядка вечным запретом на посещение своих матчей.
16.03.2018 08:00
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