Почеттино: "Тоттенхэм" не будет покупать трофеи

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что его клуб не будет "покупать трофеи", соря деньгами на трансферном рынке.

Несмотря на все те дифирамбы, которые поют Почеттино, и очевидный прогресс клуба в период работы здесь Маурисио, последним трофеем "шпор" до сих пор остается Кубок Лиги в сезоне 2007/08.



Столь затяжная бестрофейная серия повышает для "Тоттенхэма" привлекательность Кубка Англии — уже в субботу подопечные Почеттино поспорят с "Суонси" за путевку в полуфинал. Однако в стремлении выиграть хоть какую-нибудь награду Маурисио намерен оставаться верным себе.



"В последние годы "Тотенхэм" демонстрирует невероятное мастерство и играет в хороший футбол. Понимающие футбол люди очень хорошо знают, что у нас очень захватывающий проект, потому что мы не тот клуб, который будет покупать трофеи. Мы собираемся заслужить трофеи".



"Игроки счастливы таким положением вещей. Хуже всего в жизни — сравнивать себя с другими. Мы должны ориентироваться только на себя. Игроки испытывают гордость от всего того, что они делают", — цитирует Почеттино Sky Sports.