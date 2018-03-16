Почеттино: "Тоттенхэм" не будет покупать трофеи

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что его клуб не будет "покупать трофеи", соря деньгами на трансферном рынке.

Несмотря на все те дифирамбы, которые поют Почеттино, и очевидный прогресс клуба в период работы здесь Маурисио, последним трофеем "шпор" до сих пор остается Кубок Лиги в сезоне 2007/08.

Столь затяжная бестрофейная серия повышает для "Тоттенхэма" привлекательность Кубка Англии — уже в субботу подопечные Почеттино поспорят с "Суонси" за путевку в полуфинал. Однако в стремлении выиграть хоть какую-нибудь награду Маурисио намерен оставаться верным себе.

"В последние годы "Тотенхэм" демонстрирует невероятное мастерство и играет в хороший футбол. Понимающие футбол люди очень хорошо знают, что у нас очень захватывающий проект, потому что мы не тот клуб, который будет покупать трофеи. Мы собираемся заслужить трофеи".

"Игроки счастливы таким положением вещей. Хуже всего в жизни — сравнивать себя с другими. Мы должны ориентироваться только на себя. Игроки испытывают гордость от всего того, что они делают", — цитирует Почеттино Sky Sports.



Метки Кубок Англии, Почеттино

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2018 07:00

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  1. liverpool1892est 16.03.2018 07:29 # liverpool1892est
    Это кашерная новость!

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  2. tjk4 16.03.2018 07:10 # tjk4
    тогда трофеев не видать

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  3. chelsea-69 16.03.2018 07:07 # chelsea-69
    Тренировка майнд-геймс на лебедях

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