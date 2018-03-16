Клопп: "Гарантирую, через 20 лет меня здесь не будет"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не планирует оставаться в одном клубе так долго, как сэр Алекс Фергюсон или Арсен Венгер.

Напомним, Клопп принял "красных" в октябре 2015, впоследствии продлив свой контракт до 2022 года. Уже сейчас Юрген является одним из главных старожилов в Премьер-Лиге, хотя до 27 лет Фергюсона в "Манчестер Юнайтед" и 22 лет Венгера в "Арсенале" ему далеко.



50-летний немец уверен, что сейчас в футболе совершенно другая реальность, поэтому он не надеется провести в своем клубе столько, сколько смогли сэр Алекс и Арсен в своих.



"Нет, ни за что. Я очень уважаю Арсена и сэра Алекса за все то, что они сделали для футбола, но игра сильно изменилась. Думаю, первые 15 лет для этих парней в профессии были словно прогулка по сравнению с 15 последними годами".



"Все эти социальные медиа, которые я не читаю, оказываемое со всех сторон влияние и вещи, которые я не понимаю... Мне 50, и я молод в плане жизненного опыта, но для таких вещей я слишком стар".



"Я могу гарантировать, что меня здесь не будет через 20 лет, когда мне будет 70. Сейчас такое хорошее время для нас, поэтому давайте не будет расстраивать фанатов "Ливерпуля", говоря, что им придется терпеть меня следующие 20 лет! Давайте оставаться на позитиве", — сообщил Клопп BBC.