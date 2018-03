Венгер поговорит с Уэлбеком по поводу возможного нырка

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер пообещал поговорить с нападающим Данни Уэлбеком, заподозренным в симуляции во время матча Лиги Европы против "Милана".

Будучи вызванным в сборную Англии в четверг днем, спустя считанные часы Уэлбек отметил это событие дублем, который принес "канонирам" победу 3:1 над "Миланом" и позволил выйти в четвертьфинал турнира.



Первый из двух своих голов экс-игрок "Манчестер Юнайтед" забил с пенальти, который сам же и заработал. Назначение 11-метрового выглядит выглядело чрезвычайно спорным, и Венгер собирается еще раз изучить этот эпизод.



"Я пока не видел повторов. Вы хотите обвинить английских игроков в том, что они ныряльщики?"



"Тут есть два аспекта. Был пенальти или нет? Я не знаю. Итальянские игроки не были рады этому решению. Я могу понять это, потому что не совсем понимал, что случилось. Ну, а дальше Данни убедительно реализовал пенальти".



"Я посмотрю этот эпизод еще раз и поделюсь с вами своим честным мнением. Я по-честному выскажу свое мнение и Данни, не переживайте", — цитирует Венгера Evening Standard.





How on earth is this a penalty the ref totally lost it. #ArsenalMilan #penalty #Welbeck pic.twitter.com/54tUawwVff