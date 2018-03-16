"Арсенал" повторно обыграл "Милан" и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

"Арсенал" с успехом преодолел раунд 1/8 финала Лиги Европы, переиграв "Милан" и в ответном матче — 3:1.

Относительно воскресной победы 3:0 над "Уотфордом" в стартовом составе "канониров" уцелели лишь четверо: Шкодран Мустафи, Генрих Мхитарян, Гранит Джака и Месут Озил. Эктор Беллерин и Начо Монреаль вернулись в команду, залечив свои травмы.



Матч начался с опасного момента у ворот хозяев, однако Андре Силва лишь всколыхнул сетку со внешней стороны. Отделавшись испугом, "Арсенал" забрал мяч под свой контроль и принялся плести кружева.



Заметное территориальное преимущество "канониров" не находило отражения на опасных моментах. Лишь на 25-й минуте хозяева организовали атаку на скорости, однако с ударом Данни Уэлбека справился Джанлуиджи Доннарумма.



А на 35-й минуте случилось неожиданное. Хакан Чалханоглу воспользовался разреженностью на чужой половине поля и нанес удар с 25 метров по сумасшедшей траектории — 0:1.



Однако "Милан" недолго вел в счете. На 38-й минуте бригада арбитров углядела во вполне безобидном падении Уэлбека нарушение правил. Сам же Данни и реализовал назначенный пенальти — 1:1.



Финальным аккордом первого тайма стал яркий сейв Доннаруммы после пушечного удара Джека Уилшира с дистанции.



Второй тайм начался с нескольких упущенных "Арсеналом" моментов, но затем "канониры" отошли назад и позволили "россонери" немного подержать мяч.



"Милан" уже особо не верил в себя, а на 71-й минуте и вовсе потерял всякую надежду. Доннарумма, отражая дальний удар Гранита Джаки, совершил грубейшую техническую ошибку и отправил мяч в собственные ворота — 2:1.



Уже на 86-й минуте, когда игра окончательно потухла, Уэлбек с метра добил мяч в ворота после удара головой Аарона Рэмси и сейва Доннаруммы — 3:1.



Странный пенальти на Данни Уэлбеке перечеркнул и без того призрачные надежды "Милана". Сенсации не получилось, "канониры" на правах более классной и опытной команды уверенно проходят дальше.



"Арсенал" (Англия) — "Милан" (Италия) — 3:1 (1:1) по сумме двух матчей — 5:1



Голы: Уэлбек 39 (пен), 86, Джака 71 — Чалханоглу 35.



"Арсенал": Оспина, Беллерин, Косьелни (Чемберс 11), Мустафи, Монреаль, Джака, Рэмси, Мхитарян (Эльнени 69), Озил (Колашинац 79), Уилшир, Уэлбек.



"Милан": Доннарумма, Борини, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Сусо, Кесси (Локателли 79), Монтоливо, Чалханоглу (Бонавентура 70), Кутроне (Калинич 67), Силва.



Предупреждения: Монреаль — Доннарумма, Борини, Романьоли, Сусо, Чалханоглу.