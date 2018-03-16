"Арсенал" повторно обыграл "Милан" и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

Данни Уэлбек "Арсенал" с успехом преодолел раунд 1/8 финала Лиги Европы, переиграв "Милан" и в ответном матче — 3:1.

Относительно воскресной победы 3:0 над "Уотфордом" в стартовом составе "канониров" уцелели лишь четверо: Шкодран Мустафи, Генрих Мхитарян, Гранит Джака и Месут Озил. Эктор Беллерин и Начо Монреаль вернулись в команду, залечив свои травмы.

Матч начался с опасного момента у ворот хозяев, однако Андре Силва лишь всколыхнул сетку со внешней стороны. Отделавшись испугом, "Арсенал" забрал мяч под свой контроль и принялся плести кружева.

Заметное территориальное преимущество "канониров" не находило отражения на опасных моментах. Лишь на 25-й минуте хозяева организовали атаку на скорости, однако с ударом Данни Уэлбека справился Джанлуиджи Доннарумма.

А на 35-й минуте случилось неожиданное. Хакан Чалханоглу воспользовался разреженностью на чужой половине поля и нанес удар с 25 метров по сумасшедшей траектории — 0:1.

Однако "Милан" недолго вел в счете. На 38-й минуте бригада арбитров углядела во вполне безобидном падении Уэлбека нарушение правил. Сам же Данни и реализовал назначенный пенальти — 1:1.

Финальным аккордом первого тайма стал яркий сейв Доннаруммы после пушечного удара Джека Уилшира с дистанции.

Второй тайм начался с нескольких упущенных "Арсеналом" моментов, но затем "канониры" отошли назад и позволили "россонери" немного подержать мяч.

"Милан" уже особо не верил в себя, а на 71-й минуте и вовсе потерял всякую надежду. Доннарумма, отражая дальний удар Гранита Джаки, совершил грубейшую техническую ошибку и отправил мяч в собственные ворота — 2:1.

Уже на 86-й минуте, когда игра окончательно потухла, Уэлбек с метра добил мяч в ворота после удара головой Аарона Рэмси и сейва Доннаруммы — 3:1.

Странный пенальти на Данни Уэлбеке перечеркнул и без того призрачные надежды "Милана". Сенсации не получилось, "канониры" на правах более классной и опытной команды уверенно проходят дальше.

"Арсенал" (Англия) — "Милан" (Италия) — 3:1 (1:1) по сумме двух матчей — 5:1

Голы: Уэлбек 39 (пен), 86, Джака 71 — Чалханоглу 35.

"Арсенал": Оспина, Беллерин, Косьелни (Чемберс 11), Мустафи, Монреаль, Джака, Рэмси, Мхитарян (Эльнени 69), Озил (Колашинац 79), Уилшир, Уэлбек.

"Милан": Доннарумма, Борини, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Сусо, Кесси (Локателли 79), Монтоливо, Чалханоглу (Бонавентура 70), Кутроне (Калинич 67), Силва.

Предупреждения: Монреаль — Доннарумма, Борини, Романьоли, Сусо, Чалханоглу.



Метки Арсенал, Лига Европы, Милан, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2018 00:55

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 16.03.2018 02:24 # scouser2005
    Арсенал возьмет нынче ЛЕ.
    Я в это чувствую...

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  2. scouser2005 16.03.2018 01:14 # scouser2005
    Поздравляю настоящих пушкарей с победой.
    Только болела МЮ будут писать гадости.

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  3. redwhitegun 16.03.2018 01:10 # redwhitegun
    Вот че опять не выпустил Нкетию? Ааа ну да, важнее же дайверу манкунианскому дать поиграть все 90 минут.

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  4. mancunia-planet 16.03.2018 01:02 # mancunia-planet
    дубль из ничего
    левый пеналь, добивание на отскоке)

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  5. jaguar 16.03.2018 01:01 # jaguar
    финал арсенал-атлетико будет интересно!

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  6. wallberg 16.03.2018 01:00 # wallberg
    Молодцы. Но Атлетико полюбому не по зубам

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  7. jesus33 16.03.2018 01:00 # jesus33
    молодцы, считай играли в 10-ом, бомжа армянского не считаем за игрока, да и вообще за футболиста

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  8. kos9k 16.03.2018 00:59 # kos9k
    теперь понятно, для чего был вызван бульбик в сборную))

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  9. reams 16.03.2018 00:58 # reams
    Испанские кАтлеты следующие в очереди на избиение

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