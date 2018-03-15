Лэмпард: "Виллиан достоин играть в "Барселоне"

Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард уверен, что вингер "синих" Виллиан достоин играть в "Барселоне".

Виллиан был однозначно лучшим игроком "синих" в двухматчевом противостоянии 1/8 финала Лиги Чемпионов, которое завершилось вылетом "Челси". Бразилец убедил Лэмпарда, что достаточно хорош даже для "Барселоны".



"Виллиан был в эпицентре всех лучших моментов "Челси" в игре, к этому отрезку сезона он подошел в превосходной форме. Думаю, он мог бы представлять любой клуб мира".



"Я имею в виду не какие-то абстрактные команды, а ту же самую "Барселону". Сегодня мы все поем дифирамбы Месси, но, думаю, Виллиан тоже способен играть на этом уровне", - сообщил Лэмпард в эфире BT Sport.